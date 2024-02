Wortelstetten

18:40 Uhr

Dieses Wortelstetter Feuerwehrauto löscht keinen Brand, sondern Durst

Plus Mit dem alten Fahrzeug wollten drei Wortelstetter eigentlich bloß auf Festivals fahren. Daraus hat sich ein professioneller Partyservice entwickelt.

Von Laura Gastl

Es hat den Anschein, als wäre das Feuerwehrauto 1980 nach zünftig-bayerischen Maßstäben ausgemessen und gebaut worden: Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz hat genau eine Kiste Bier Platz, und in die Halterung auf dem Dach, die ursprünglich für die Leiter da war, passt perfekt eine Biertischgarnitur. So ein glücklicher Zufall aber auch. Denn das Auto dient längst nicht mehr dem Löschen von Feuer, sondern von Durst: Seit 2019 ist es das ikonische Fahrzeug des MFD Partyservice aus Wortelstetten.

Florian Schmidt, Daniel Uhl und Michael Scheil aus Wortelstetten haben den mobilen Ausschank aus dem knallroten Feuerwehrauto gegründet. Und die Nachfrage für Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern oder auch öffentliche Veranstaltungen steigt stetig. 2023 waren sie 30 Mal im Einsatz – vor allem in den warmen Monaten und im Umkreis von etwa 35 Kilometern. Eine beachtliche Zahl dafür, dass die drei jungen Männer all das so nebenbei bewerkstelligen mit dem Kerngedanken: "Wir wollen den Unterhalt stemmen, Spaß haben und herumkommen." Geplant war das so einst nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen