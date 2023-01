Zöschingen

Kulturbühne Bachtal startet mit den "PiccaDilly´s" wieder durch

Plus Die Kulturbühne engagiert sich für Kultur in der kleinsten Landkreisgemeinde. Die Gründer sprechen über die Pläne für dieses Jahr und eine Art Long Covid im Kulturbetrieb.

Von Hans Gusbeth

Am 24. April 2016 war die Welt für Christine und Thomas Eisenbart noch in Ordnung. An diesem Abend öffnete die Kulturbühne Bachtal in Zöschingen erstmals ihren Vorhang und feierte im ausverkauften Haus offiziell Premiere. Mit "MA'cappella" gastierte damals eine Gruppe sechs eindrucksvoller Sänger. Danach folgten viele weitere Kulturveranstaltungen in der kleinsten Landkreisgemeinde, ob "Erpfenbrassband", die "Schrillen Fehlaperlen“, "Dui on di Sell“, ob Chor, Kabarett, Comedy oder Laientheater. Für Frühjahr 2020 war der bekannte Comedian und Schauspieler Simon Pearce bereits gebucht und auch mit den "Wellküren" sei man im Gespräch gewesen. Doch dann schlug Corona zu.

