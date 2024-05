Gute Laune beim Pfingstfrühschoppen in Zusamaltheim

Am Vormittag spielte die Stammkapelle, am Nachmittag die Jugendkapelle. Den nach dem Weißwurstfrühstück folgten Kaffee und Kuchen. Auch der Landrat war zu Gast.

Während die Verantwortlichen der V-Party in Zusamaltheim bereits am Pfingstsonntag ihre Zelte wieder abbrachen, waren die örtlichen Musikerinnen und Musiker schon mit den Vorbereitungen für den musikalischen Frühschoppen am Pfingstmontag beschäftigt. Jahr für Jahr erfreut sich diese Veranstaltung größerer Beliebtheit. Zahlreiche Gäste aus Zusamaltheim und den umliegenden Gemeinden fanden sich bereits zum Weißwurstfrühstück im Hof der Familie Böhm ein, und auch für viele Radausflügler aus der näheren Umgebung ist der musikalische Frühschoppen inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel, wie die große Zahl der geparkten Fahrräder zeigte.

Bei strahlend blauem Himmel und ab und zu einer frischen Brise unterhielt die Stammkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Andrea Gerblinger die Gäste ab 10 Uhr mit bekannten und beliebten Blasmusikmelodien, begleitet von Gesangseinlagen und launiger Moderation. Das fleißige Küchenteam hatte gegen Mittag alle Hände voll zu tun. Auch Landrat Markus Müller stattete den Zusamaltheimern einen Besuch ab und bedankte sich in einer kurzen Begrüßungsrede für die Einladung. Er lobte den Zusammenhalt und das Engagement der Musikerinnen und Musiker und zahlreichen Helferinnen und Helfer, die ein solches Fest möglich machen.

Wie es sich für einen idealen Familientag gehört, war auch für die Unterhaltung der Kinder gesorgt: Sie konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Bevor nach dem Mittagessen die Jugendkapelle unter Lea Lernhard die musikalische Gestaltung übernahm, erhielten noch einige Jungmusiker aus der Hand von Franziska Plooij die Urkunden für die bestandene D1/D2 Prüfung überreicht: Bengeser Julian, Kratzer Gabriel, Lettner Leon und Schuberth Michael für D1 sowie Glenk Sebastian für D2.

Bei Kaffee und einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen blieben zahlreiche Gäste gerne noch bis in den Nachmittag hinein sitzen. Sowohl Musikerinnen und Musiker als auch die Besucherinnen und Besucher hatten Freude an dem schönen Sommertag. Der Dank des Musikvereins gilt der Familie Böhm, die sich immer wieder gerne bereit erklärt, ihr Anwesen für dieses Fest zur Verfügung zu stellen. (AZ)