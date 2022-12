Melodien aus Film und Musical begeistern das Publikum in Zusamaltheim

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Zusamaltheim ist die Halle bis auf den letzten Platz besetzt. Die Gäste freuen sich unter anderem über Melodien aus dem Film "Harry Potter".

Nach zweijähriger Pause konnte wieder ein Jahreskonzert in der Vorweihnachtszeit stattfinden, darauf hatten sich die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Zusamaltheim lange gefreut und sich in zahlreichen Proben darauf vorbereitet. Auch das treue Publikum hatte wohl diese Tradition vermisst, denn bis auf den letzten Platz war die Mehrzweckhalle besetzt. Die Vorsitzende Franziska Plooij freute sich, so viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können, darunter etliche Ehrengäste.

Viel Applaus gibt es für die Jugendkapelle des Musikvereins Zusamaltheim

Das Motto des Abends war "Film und Musical". Die Jugendkapelle unter Leitung von Lea Lernhard begann die musikalische Reise mit "Accidentally in Love" und "Music from Shrek" aus den Filmen über "Shrek", den "großen, grünen, dicken und doch ziemlich süßen Oger". Weiter ging es mit "Let it Go" aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin", "You'll be in My Heart" aus dem Musical "Tarzan" von Phil Collins und "The Avengers" aus dem gleichnamigen Film. Lea Lernhard und ihre jungen Musikerinnen und Musiker erhielten großen Applaus für ihren Auftritt. Viel Beifall gab es zudem für die Ansagen von Ida, Lioba, Theresa, Miriam und Eva, die zu den jeweiligen Musikstücken eine passende Geschichte erzählten. Der Wunsch nach einer Zugabe wurde gerne erfüllt, und zur Überraschung betraten nun alle Mitglieder der Stammkapelle die Bühne. Gemeinsam spielten sie Melodien aus " Harry Potter", und mit der flotten "Kuschelpolka" wurde das Publikum in die Pause geschickt.

Einen schwungvollen Auftakt gibt es im zweiten Teil des Jahreskonzerts mit der Stammkapelle unter Leitung von Andrea Gerblinger. Foto: Marianne Miller

"Kaiserin Sissi" war der schwungvolle Auftakt zum zweiten Teil mit der Stammkapelle unter Leitung von Andrea Gerblinger. Judith und Anna, die beiden Moderatorinnen führten mit interessanten Geschichten zu den Musikstücken durch das Programm. Zu den Melodien aus dem Musical "Aladdin" erzählten sie von Aladdin dem Straßendieb, der unbedingt das Herz der Prinzessin Jasmin gewinnen will. Weiter ging es zum Film "Tintin", in Deutschland vielen bekannt als Tim und Struppi. "For the Love of a Princess" handelte von einer Liebesgeschichte im Schottland des 13. Jahrhunderts. Melodien aus "West Side Story", wie z. B. "Maria und America" sowie aus "Pirates of the Caribbean" weckten Erinnerungen an Musical- oder Kinobesuche. Franziska Plooij bedankte sich bei allen Mitwirkenden, vor allem bei Lea Lernhard und Andrea Gerblinger, die mit viel Engagement ihre beiden Orchester zu hohen musikalischen Leistungen führen konnten, mit je einem Blumenarrangement.

Ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum das Orchester nicht von der Bühne, und da passte "Vielen Dank für die Blumen" bestens als Antwort auf die vorherige Geschenkübergabe. Mit einem besinnlichen Choral fand schließlich ein wunderbarer Konzertabend seinen Abschluss.

