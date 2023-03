Schule investiert in Digitalisierung

In Zusamaltheim werden iPads angeschafft.

Es ging ums Geld und um anstehende Projekte. Bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes der Grundschule Zusamaltheim stand der Haushalt im Mittelpunkt. Wie Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Stephan Lutz im Nachgang erklärte, werde in diesem Jahr weiterhin an der Digitalisierung gearbeitet. Nach der WLAN-Anbindung und der Verkabelung stehe nun die Bereitstellung der dienstlichen Lehrerendgeräte an. Für die Digitalisierung seien im diesjährigen Haushalt 65.000 Euro vorgesehen.

114 Schülern und Schülerinnen besuchen die Grundschule in Zusamaltheim

Die Grundschule in Zusamaltheim mit derzeit 114 Schülern und Schülerinnen verfügt bereits über iPads. Laut Lutz gebe es derzeit so viele Geräte, dass diese in einer Klasse eingesetzt werden können. Das Ziel sei aber, die Zahl der iPads noch zu erhöhen, sodass schließlich zwei komplette Klassensätze vorrätig sind.

Derzeit gibt es in Zusamaltheim eine größere erste Klasse. "Nächstes Jahr werden wir aber zwei erste Klassen haben", so Lutz. Für das nächste Schuljahr hatte es 32 Anmeldungen gegeben. In diesem Jahr werden sich die Grundschüler und Grundschülerinnen in Zusamaltheim mit dem Großprojekt "Oper" befassen. Passend dazu werden die Kinder und die Lehrkräfte im Rahmen der Wertinger Festspiele Ende Juli "Die Zauberflöte" ansehen.

Jugendsozialarbeit an der Schule hat sich bewährt

Bewährt habe sich laut Lutz auch die Jugendsozialarbeit an der Schule unter der Trägerschaft der St.-Gregor-Jugendhilfe. Eine Sonderstellung nimmt die Grundschule Zusamaltheim als Schachschule ein. Laut Lutz konnten die beteiligten Schüler und Schülerinnen sich über einen ersten Platz bei der schwäbischen Meisterschaft freuen.

Das Thema Ganztagsbetreuung in der Grundschule bereitet in Zusamaltheim keine Probleme. Hintergrund: Ab 1. August 2026 wird stufenweise bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt. "Wir haben bereits die erweiterte Mittagsbetreuung bis 16 Uhr", erklärte Lutz. Diese zähle auch als Ganztagsbetreuung.