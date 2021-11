Arbeitswelt

06:06 Uhr

Schon wieder keine Weihnachtsfeier? Das planen Firmen in der Region

Plus Der Anstieg der Infektionen durchkreuzt auch die Planungen für die wichtigste Mitarbeiterveranstaltung des Jahres. Doch auf digitale Formate haben viele keine Lust mehr.

Von Matthias Zimmermann

"Reduzieren Sie Ihre Kontakte. Vermeiden Sie vor allem Situationen, in denen mehrere Menschen in Innenräumen zusammenkommen“ – Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat seine Warnung vor dem weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen jüngst mit einer dringenden Bitte untermauert. Größere Veranstaltungen sollten abgesagt oder gemieden werden. In den Unternehmen ist die Warnung angekommen. Immer mehr Betriebe stellen ihre Weihnachtsfeier auf den Prüfstand oder sagen sie ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

