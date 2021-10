Atom-Experte Michael Sailer: "Zwischenlager sind erst 2080 leer"

Plus Bis 2022 gehen die deutschen AKW vom Netz. Der hochradioaktive Atommüll wird aber nicht vor 2080 in ein Endlager unter die Erde gebracht sein, sagt Atom-Experte Michael Sailer.

Herr Sailer, Deutschland schaltet seine Kernkraftwerke bis 2022 ab. Ist damit das Problem der Risiken der Atomkraft gelöst?