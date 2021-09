So reagiert Airbus auf den Streik bei Premium Aerotec

Plus Die Beschäftigten von Premium Aerotec legen den Augsburger Standort beinahe komplett still. Nun reagiert der Mutter-Konzern.

Es ist laut geworden. Rund 1500 von gut 2700 Beschäftigten von Premium Aerotec sind laut IG Metall am Freitagvormittag zur zentralen Kundgebung beim Warnstreik gekommen. Vor der Zentrale und dem von der Abspaltung bedrohten Werksteil 4 an der Haunstetter Straße im Augsburger Süden schwingt diese Menge nicht nur pflichtgemäß die roten IG Metall-Fahnen, sie macht auch ordentlich Lärm mit ausgeteilten Klatschfächern, als Florian Braun, der Vertrauensmann der Gewerkschaft im Betrieb, die Kundgebung eröffnet: "Die Nieten im Nadelstreifenanzug wollen uns verscherbeln, aber das lassen wir nicht zu. Wir halten zusammen!"