Corona-Krise

06:12 Uhr

Der Handel in der Region zittert vor der vierten Welle

Plus Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger für den Strukturwandel der Innenstädte. Die Ladenmieten brechen ein. Nun könnte es noch dicker kommen.

Von Matthias Zimmermann

Man hat sich schon daran gewöhnt, dass München immer an der Spitze steht, wenn es neue Zahlen zum Immobilienmarkt gibt. Dennoch lässt diese Statistik aufhorchen: Laut dem jüngst veröffentlichten Gewerbepreisspiegel des Immobilienverbands IVD sind die Einzelhandelsmieten in der bayerischen Landeshauptstadt im vergangenen Jahr um fast 27 Prozent gesunken – so stark wie in keiner anderen deutschen Stadt. Stuttgart folgt mit 20 Prozent Rückgang mit einigem Abstand auf Platz zwei, in Berlin und Düsseldorf waren bei Neuverträgen gut zwölf Prozent geringere Mieten fällig.

