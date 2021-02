E-Autos boomen: Braucht der Verbrenner ein Ausstiegsdatum?

E Mobilität Gut und schön, nur sollten diese Öko Spinner auch mal dafür sorgen, das es eine Ladestruktur gibt. Ein Bekannter hat ein E Fahrzeug in einem Hochhaus. Wie soll der derzeit Laden? 30 Mete Kabel vom Balkon Schmeißen und dann noch 50 Meter Kabel über Bürgersteig und Parkplatz ziehen. Hoffen das keiner den Stecker rauszieht wehrend der 8 Stunden Ladezeit? Sonst heißt es Laufen. Alternativ bleibt Ihm die Schnelladestation die ca. 2 km weit weg ist. Da ist das Auto nach 2,5 Std voll, das heißt wenn er um 19:00 Uhr von der Arbeit kommt und einen freier Ladeplatz bekommt, das er um 21:30 einen Spaziergang mit Parkplatzsuche machen muss. Was ist mit den ganzen Laternenparkern in Augsburg, in der Innenstadt. Da hat man schon Probleme als Anwohner einen Parkplatz zu finden, wenn es da 10 oder 20 E Fahrzeuge in einer Straße gibt die nicht zuhause Strom Tanken können.

Wie sieht es mit dem Brandschutz aus, die erste Wägen haben schon in Tiefgaragen gebrannt, die Feuerwehr kann fast nicht löschen, die Akkus brennen weiter sobald sie Sauerstoff abbekommen. Ein Fahrzeug in Brand, bei Qualm in einer Tiefgarage in einen Wasser Container zu bringen (gängige Praxis) ist so gut wie nicht möglich. Es folgt Statische Begutachtung des Gebäudes und schlimmstenfalls sogar der Abriss des Gesamten Gebäudes samt Wohneinheiten, wenn die darüber liegen.

Ein anderes Problem werden Zeitgenossen sein, die sich in Öffentliche Ladeeinrichtungen einstöpseln und Ihr Auto "Vergessen" so hat man den Parkplatz dann auch noch Gratis. Ein neuer Menschenschlag, der E Parkrüpel ist geboren.

Wo kommt der ganze Strom her wenn im Winter alle um zwischen 17:00 und 19:00 Uhr von der Arbeit kommen und Ihren Wagen an stöpseln, von der Sonne wohl kaum, Verkraftet das ein Netz wie das in Augsburg Überhaupt.

Mit dem Derzeitigen Konzept und den Schnell schnell schnell sehe ich Deutschland wie so oft in letzter Zeit Hirnlos gegen die Wand Fahren. Die verlorenen Arbeitsplätze und der dadurch entstehende Schaden den möchte ich mal außen vor lassen viele werden noch Ihren Job verlieren.

Fazit: Man war zu schnell, man hört auf ein Schulkind das Forderungen stellt, blendet die Realität aus und entscheidet einen Bockmist! Der Unterstützt von den Lobbyisten ins Politiker Hirn gepflanzt wird. Saubere Politische Arbeit wäre die Förderung der Forschung in der Breite bei Gas, Wasserstoff, E-Mobilitäte, öffentlichen Nahverkehr und neuen und zukünftigen Technologien gewesen. Im Verbrenner steckte noch Potenzial, das man mit Auflagen (stetig steigenden Grenzwerten) zur Neuzulassung weiter Übergangsweiße nutzen kann. Es ist doch kein wunder das keiner mehr in eine andere Richtung Forscht wenn von der Politik nur Elektro Toleriert wir. Sogar ein ein neuer Kraftstoff der wesentlich Umweltfreundlicher gewesen wäre wurde von den Behörden abgelehnt, braucht man nicht mehr, denn man steigt ja aus. Man sieht ja alleine an den Dieselfahrverboten wegen Feinstaub , wie Hirnlos das ganze ist ein Diesel nimmt ca. das 20 Fache an Feinstaub aus der Umwelt auf und verbrennt diesen Thermisch. So Filtern sie sogar die Partikel von Bremsen, Reifen, Industrie und anderen Erzeugern. E-Mobil ist nicht schlecht, aber wie alles sollte es durchdacht sein.



Hier noch ein paar Fakten zum Nachdenken:



Die Umweltproblematik der Akkus, und die Kinderarbeit, wird auch gerne ausgeblendet. Saubere Luft dafür Hunderttausende Tonnen von Sondermüll, ist das ein besseres Erbe für unsere Kinder?



Fakt ist auch in den 1980´er Jahren gab es durch die Landwirtschaft auf dem Land mehr Feinstaub, als wir heute in den Städten an stark belasteten Straßen haben. Einfach mal Recherchieren, und nicht nur diesen Öko Rattenfängern glauben. Das sind Idealisten, und die sind wie bekannt ist durch ihre Verbohrtheit Gefährlich.



Nun unsere Benziner / Diesel "Lach" Stinkediesel werden noch die nächsten 20 -30 Jahre in der 3 Welt, und in teilen Osteuropa laufen, Dank Deutscher Gesetzbücher machen ja Schadstoffe in der Luft an der Deutschen Grenze halt, es sei den die Grünen gewähren diesen Verfolgten Politisches Asyl!!!!

