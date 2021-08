E-Mobilität

09:26 Uhr

Wenn aus Tanken Laden wird: Wie wird die Tankstelle der Zukunft?

Plus Immer mehr E-Autos fahren auf den Straßen. Den Tankstellen steht eine Zeit des Wandels bevor, auch wenn Sprit allein längst nicht mehr die Haupteinnahmequelle ist.

Von Stefan Küpper

Was in zehn Jahren ist? „Das weiß keiner“, sagt Andreas Meiringer. Nun gilt das für alles, immer und jeden, aber für Tankstellen-Inhaber derzeit vielleicht etwas mehr. Bei Auto Meiringer in Schwabmünchen fahren seit vier Generationen Benziner und Diesel vor. Das wird auch noch lange so bleiben. Die Frage ist aber: Wie viele werden es künftig sein? Meiringer sagt: „Hier als Unternehmer eine Entscheidung zu treffen, ist wahnsinnig schwierig.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen