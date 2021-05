Gendergerechte Sprache

03:00 Uhr

Audi angeklagt: Diskriminierung durch Gendern?

Plus Der Ingolstädter Autobauer wollte ein Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit setzen. Nun muss er sich vor Gericht verteidigen. Schafft Antidiskriminierung neue Diskriminierung?

Von Matthias Zimmermann

Schwarz und weiß. Falsch und richtig. Mann und Frau. Es ist heutzutage alles nicht mehr so einfach. Das gilt auch in der Wirtschaft. Früher war Audi ein Unternehmen der Automobilindustrie. Heute ist Audi zumindest auch noch ein Vorbild in den großen sozialen Debatten unserer Zeit. So beschreibt es Audi zumindest in einem Dokument, das im Unternehmen bereits viele Diskussionen ausgelöst hat und nun sogar für juristischen Streit sorgt.

Themen folgen