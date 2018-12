vor 34 Min.

Gespenstische Stimmung: Das Ledvance-Werk wird bereits leergeräumt Wirtschaft

Plus Die meisten Ledvance-Mitarbeiter sind freigestellt. Auf dem Gelände rangieren Bagger, Schutt stapelt sich. Das Ende des Lampenherstellers wird immer deutlicher.

Von Andrea Wenzel

Die bislang stets prall gefüllten Parkplätze vor dem Ledvance-Gelände in der Berliner Allee in Augsburg sind so gut wie leer. Von dem einstigen Kampf um den letzten freien Stellplatz ist nichts mehr zu sehen. Mittags ziehen auch keine Karawanen von Mitarbeitern mehr zum Essen in den nahegelegenen Supermarkt – und an den Fenstern der Büros sind die Pflanzen, die dem generell tristen Betriebsgelände einen kleinen Farbtupfer verliehen haben, verschwunden. Die Standortschließung des einstigen Lampenherstellers Ledvance (vormals Osram) zeichnet sich immer deutlicher ab. Und das, obwohl viele Verträge der rund 700 Beschäftigten eigentlich noch bis 31. Januar 2019 laufen.

