Hubert Aiwanger: "Ohne Autoindustrie gehen in Bayern die Lichter aus"

Plus Wie hart trifft die Konjunkturkrise den Freistaat? Hubert Aiwanger warnt vor Schwarzmalerei und berichtet, was die Staatsregierung gegen den Abschwung tun will.

Herr Aiwanger, die Exporte der bayerischen Automobilhersteller brechen ein, Zulieferer kündigen Stellenabbau an, die Bundesregierung senkt die Wachstumsprognose: Wie ernst ist die Lage für Bayerns Konjunktur und Arbeitsmarkt?

Hubert Aiwanger: Die Aufnahmefähigkeit des bayerischen Arbeitsmarkts ist weiterhin hoch, die Nachfrage nach Fachkräften und Auszubildenden ungebrochen. Das ist unser Lichtblick in Zeiten des Arbeitsplatzabbaus bei den Automobilzulieferern. Fachkräfte werden weiterhin händeringend gesucht. Der bayerischen Wirtschaft fehlen nach aktuellen Prognosen über alle Branchen hinweg rund 260.000 Fachkräfte. Auf der anderen Seite sind wir schon dabei, für kommende Herausforderungen Sorge zu tragen. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Automobilbranche, vor allem den kleinen und mittelständischen Zulieferbetrieben. Die globalen Handelskonflikte, Brexit-Ängste und eine insgesamt schwächere Weltkonjunktur bremsen das starke bayerische Exportgeschäft etwas. Der Gegenwind wird weltweit rauer. Das spüren wir in Bayern mit unserer stark exportorientierten Industrie in besonderer Weise.

Trifft die Konjunkturabkühlung Bayern nach der langen Boomphase noch härter als andere Regionen in Deutschland?

Aiwanger: Die stark exportorientierte bayerische Industrie ist natürlich von weltweiten Absatzproblemen härter betroffen als industrieschwache Branchen und Regionen. Ich sehe aber keinen Grund zu konjunktureller Schwarzmalerei. Bayerns Wirtschaft ist weiterhin auf Wachstumskurs. Der Arbeitsmarkt und Investitionen sind stabil, ebenso wichtige Branchen wie Bau, Dienstleistungen und Einzelhandel. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Industrie wieder in Schwung kriegen. Insbesondere die Automobilindustrie und ihre Zulieferer brauchen unsere Unterstützung. Im Rahmen unseres Zukunftsforums Automobil schaffen wir hier Perspektiven. Aktuell bin ich auch aktiv in den Regionen unterwegs, um gemeinsam mit betroffenen Unternehmen und Beschäftigten nach Lösungen zu suchen.

Stehen nicht viele Branchen durch die Digitalisierung und andere globalen Herausforderungen unter Druck?

Aiwanger: Wir unternehmen massive Anstrengungen, um die bayerische Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Das Wirtschaftsministerium bekommt jetzt im Rahmen der Hightech Agenda Bayern der Bayerischen Staatsregierung wichtige finanzielle Mittel, um Mittelstand und Hightech noch mehr anzuschieben. Vom Digitalbonus über Mobilfunkausbau, Wasserstoff, Künstliche Intelligenz bis zur Weiterentwicklung der Autoindustrie. Allein für eine Mittelstandsoffensive mit den Themen Digitalfonds, Start-up-Fonds und Automobilfonds sieht das Programm 400 Millionen Euro vor. Hinzu kommen die Mittel für die Bereiche Künstliche Intelligenz, Wasserstoff oder Mobilfunk. Die Hightech Agenda wird einen Dynamikschub für die bayerische Wirtschaft auslösen. Damit baut sie ihren Vorsprung in puncto Wettbewerbsfähigkeit weiter aus.

Momentan brechen aber die Geschäftserwartungen besonders im verarbeitenden Gewerbe besorgniserregend auch in Bayern ein, die Kammern warnen bereits vor einer drohenden Krise…

Aiwanger: Die stark exportorientierte Industrie bekommt gerade die insgesamt schwächere Weltkonjunktur zu spüren. Aber besonders betroffen ist aktuell die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Die Automobilbranche steht vor einem grundlegenden Transformationsprozess: Der klimaschutzbedingte Wandel der Antriebstechnologie, die Digitalisierung in ihren vielen Facetten und die pauschale Verurteilung von Verbrennungsmotoren – Stichwort Dieselkrise – bringen große Veränderungen für die Automobilwirtschaft mit sich. Zudem verschärfen derzeit die internationalen Handelskonflikte und konjunkturelle Schwankungen die Situation. Ohne Autoindustrie gehen in Bayern und Deutschland die Lichter aus. Deshalb müssen wir alles tun um Arbeitsplätze und Produktion hier zu halten.

Kann denn die Politik tatsächlich den notwendigen Wandel der Autoindustrie beeinflussen?

Aiwanger: Es ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmen, die vorhandenen Produkte und Geschäftsmodelle zu überprüfen, zukunftsfähige Bereiche zu erschließen und damit Arbeitsplätze und Beschäftigung zu sichern. Die bayerische Staatsregierung hat schon 2018 mit der IG Metall, der vbw sowie bayerischen Herstellern und Zulieferern den „Pakt zur Zukunft der Fahrzeugindustrie“ geschlossen, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Beschäftigung in der bayerischen Automobilindustrie zu sichern. Mit dem Zukunftsforum Automobil will die Staatsregierung den Transformationsprozess von Unternehmen der bayerischen Fahrzeug- und Zulieferindustrie unterstützen, unter anderem durch die Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien oder Pilotprojekte zu Mobilitätslösungen. Dadurch soll Bayern auch in der neuen Mobilitätswelt Technologieführer bleiben. Alle Beteiligten verfolgen dabei einen technologieoffenen Ansatz, um wirtschaftliche, soziale und Umweltinteressen in Einklang zu bringen.

Fühlen Sie sich in der Wirtschaftspolitik denn ausreichend von der Bundesregierung unterstützt?

Aiwanger: In Bayern gehen wir hier bereits mit großen Schritten voran, zum Beispiel mit der Strategie Bayern Digital und der Hightech Agenda. Es kommt nun darauf an, dass auch der Bund sein Maßnahmenbündel mit Kraft umsetzt. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind Konjunkturmotor und Stütze unseres Gemeinwohls. Wenn sie ihre Leistungskraft besser entfalten können, ist das in unser aller Interesse. Der wirtschaftspolitische Handlungsbedarf zur Stärkung der Industrie ist groß. Unternehmenssteuern runter! Der Mittelstand muss dringend entlastet werden! Soli und Erbschaftsteuer abschaffen! Die Entlastung des Mittelstands bei Abgaben, Steuern und Bürokratie ist das Gebot der Stunde. Genauso wichtig sind flankierende Unterstützungsmaßnahmen. Ich habe dabei vier Eckpunkte im Blick: Neben landespolitischen Maßnahmen zur Stärkung von Innovation und Investition im Mittelstand sowie zur Fachkräftesicherung muss der Bund mit aktiver Standortpolitik und Sofortmaßnahmen die Konjunktur unterstützen. Und wir müssen auf internationaler Ebene tragfähige Lösungen zu Brexit, Handelskonflikten und anderen globalen Herausforderungen finden.

