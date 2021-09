Das Haus aus der Fabrik liegt im Trend

Plus Bereits fast jedes vierte Ein- und Zweifamilienhaus in Deutschland ist ein Fertigbau. Warum der Holzbau einen Boom erlebt – die Hersteller aber schwierige Jahre erlebt haben.

Das ganze Haus gebaut in einer Woche, davon träumen wohl viele Bauherren. Denn in der Realität sorgt der Bau des eigenen Heims eher für einen monate- oder gar jahrelangen Ausnahmezustand im Leben. Aushub, Rohbau, Richtfest seien nur als ein paar Stichworte genannt. Doch damit geht es ja erst los. Fenstereinbau, Wasser- und Elektroinstallation, Verputzen…