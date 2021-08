Industrie

vor 25 Min.

Bewerbung um Intel-Fabrik: Das sind die Konkurrenten für Penzing

Plus Intel sucht einen Standort für eine Chip-Fabrik in Europa. Im Rennen ist die Gemeinde Penzing bei Landsberg. Doch es gibt noch weitere Bewerber.

Von Michael Kerler

Die Fabrik könnten hunderte Arbeitsplätze und große Investitionen in die Region bringen. Es ist eine der wichtigsten regionalen Wirtschaftsnachrichten dieses Jahres, dass sich die Gemeinde Penzing bei Landsberg um eine Chip-Fabrik des US-Herstellers Intel bewirbt. Intel-Chef Pat Gelsinger hatte in diesem Frühjahr angekündigt, die Fertigung an Halbleitern deutlich zu erhöhen. Dafür sei man in Europa auf Standortsuche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

