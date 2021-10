Lebensmittel

05:00 Uhr

Der Markt für alkoholfreien Wein wächst - aber schmeckt das auch?

Plus Abfüllungen ohne Promille werden zunehmend eine Alternative zum schnöden Mineralwasser. Wer will das? Zu Besuch in einer Hochburg der neuen Nüchternheit.

Von Erich Nyffenegger

Morgens, kurz nach zehn in Deutschland: Das Frühstück ist eben erst gegessen, der Kaffee gerade getrunken – da entkorkt Wilhelm Keicher im Ehrfurcht einflößenden Degustationsraum der Genossenschaftskellerei Heilbronn die erste Flasche Sekt. Hinter dem Verkaufsleiter bauen sich mächtige Fässer im gläsernen Lager auf. Imposante Holzgebilde unterschiedlicher Größe, in denen Lemberger, Trollinger, Spätburgunder und Dornfelder in bis zu 14 Prozent Volumenalkohol ihrer Vervollkommnung entgegenreifen. Der mostige Geruch von Vergorenem liegt dezent in der Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen