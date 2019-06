18.06.2019

Lufthansa mit weniger Gewinn

Airline leidet unter Billigkonkurrenz

am Main Eine Gewinnwarnung der Lufthansa hat der Laune der Investoren einen Schlag versetzt. Die Aktien der Fluggesellschaft brachen im Tagesverlauf bis auf 15,45 Euro ein – gegenüber Freitag ein Minus von mehr als 12 Prozent. Die Airline bekommt den starken Preiskampf im europäischen Luftverkehr zu spüren und rechnet auch wegen fallender Ticketpreise für 2019 nur noch mit einem operativen Gewinn von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. Bislang hatte die Konzernführung noch etwa 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro anvisiert.

Abseits des laufenden Geschäfts fürchtet der Konzern wegen einer neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zudem höhere Steuerzahlungen für frühere Jahre. Das Management will daher eine Rückstellung in Höhe von 340 Millionen Euro bilden. Das Geschäft auf der Langstrecke laufe weiter gut, hieß es. Die Billigtochter Eurowings dürfte dagegen wegen des harten Wettbewerbs nun die Gewinnschwelle verfehlen und operativ rote Zahlen schreiben. Eurowings will den Angaben zufolge nun weitere Maßnahmen ergreifen, um die Wende zu schaffen – auch weil ihre Betriebskosten nicht so schnell sinken wie geplant. (dpa)

