Unruhige Startphase beim bayerischen Flugtaxi-Startup Lilium

Plus Lilium werden gute Chancen im Flugtaxi-Rennen eingeräumt. Gerade aber macht das Start-up andere Schlagzeilen. Wird das Geld knapp? Das Unternehmen widerspricht entschieden.

Damit die Flugtaxis irgendwann in den nächsten Jahren mit Passagieren abheben und Gewinn bringen können, brauchen die Unternehmen zunächst viel Geld und Investoren, die dieses zur Verfügung stellen. Geld und Vertrauen, dass sich die Investition auszahlt.