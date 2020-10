06:00 Uhr

Montana Tech Components bot Partnerschaft mit Premium Aerotec an

Michael Tojner hat das Unternehmen Montana Tech Components gegründet und unter anderem auch in Varta investiert.

Das Unternehmen Montana Tech Components des österreichischen Investors Michael Tojner führte Gespräche rund um Premium Aerotec.

Die Schweizer Gesellschaft Montana Tech Components des österreichischen Investors Michael Tojner hatte Interesse an einer Entwicklungspartnerschaft mit dem Luftfahrt-Zulieferer Premium Aerotec. Das berichtet die Firma.

Zu Montana gehören in der Sparte Aerospace bereits vier Luftfahrt-Firmen. Diese haben ihren Sitz in der Schweiz, den USA und in Österreich.

Gespräch mit wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern

Montana Aerospace sei seit vielen Jahren Zulieferer für Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus, aber auch für Unternehmen wie Premium Aerotec, sagte ein Sprecher unserer Redaktion. „Aus dieser erfolgreichen Zusammenarbeit und der Stellung von Montana Aerospace als stabiler Arbeitgeber auch in Deutschland, entstand eine Gesprächsbasis mit den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern der Bundesrepublik und der Länder.“

Die große wirtschaftspolitische Herausforderung sei es, die Aerospace-Unternehmen in Deutschland in der aktuell schwierigen Situation zu unterstützen, um Arbeitsplätze und Innovation am Standort halten zu können.

„Montana Aerospace hat sich an diesem Prozess aktiv beteiligt, jedoch ging es dabei nie um eine Unternehmensakquisition, sondern darum, uns als Entwicklungspartner von Premium Aerotec zu engagieren“, sagte der Sprecher.

Montana Tech Components gehören unter anderem auch große Anteile am Batteriehersteller Varta.

