Premium Aerotec

vor 16 Min.

Wie geht es weiter bei Premium Aerotec? Beschäftigte müssen weiter bangen

Plus Der Rückzug des österreichischen Milliardärs Michael Tojner aus dem Ringen um die Augsburger Airbus-Tochter hat für Aufsehen gesorgt. Doch der Konzern hält an der Zerschlagung fest.

Von Matthias Zimmermann

Die Zeit für eine Lösung in dem harten Ringen um die Zukunft des Augsburger Flugzeugbauers Premium Aerotec ist noch nicht gekommen. Doch der Wirtschaftskrimi geht wohl in seine entscheidende Phase. So lassen sich die jüngsten Entwicklungen, mit dem überraschenden Rückzug des Investors Michael Tojner am Donnerstag, lesen.

