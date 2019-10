vor 18 Min.

Roland Berger lässt NS-Geschichte seines Vaters aufarbeiten

Unternehmensberater Roland Berger hat seinen Vater lange als Gegner und Opfer der Nazis dargestellt. Ein Bericht zeichnet ein anderes Bild. Der 81-Jährige will jetzt Klarheit.

"Heute bin ich klüger", sagte Berger dem Handelsblatt. Aufgrund von Recherchen des Handelsblatts habe er jetzt die Historiker Michael Wolffsohn und Sönke Neitzel beauftragt, "reinen Tisch zu machen und alles aufzuklären". Wolffsohn sagte der Zeitung: "Soweit sich das bisher feststellen lässt, war Georg Berger in der Tat Profiteur des NS-Systems."

Laut Handelsblatt war Georg Berger 1931 in die NSDAP eingetreten und von 1936 bis 1939 Reichskassenverwalter der Hitler-Jugend gewesen. Anschließend sei er Generaldirektor einer "arisierten" Backfabrik geworden und habe in einer beschlagnahmten Villa gewohnt.

Die Gestapo habe 1942 das Haus mehrfach durchsucht, weil er in Saus und Braus gelebt, Lebensmittel gehortet und das Ansehen der Partei geschädigt habe. Er sei abgesetzt und 1944 aus der NSDAP ausgeschlossen worden. Nach dem Krieg habe ihn eine Spruchkammer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und ihm angerechnet, dass er sich gegen die "Arisierung des Unternehmens gewendet" und "nach dem Maß seiner Kräfte Widerstand geleistet" habe.

Roland Berger hatte seinen Vater in früheren Interviews als moralisches Vorbild beschrieben

Roland Berger selbst hat mit 50 Millionen Euro Privatvermögen eine Jugendstiftung gegründet und lässt seit 2008 einen hoch dotierten Preis für Menschenwürde verleihen. Das Jüdische Museum Berlin zeichnete ihn mit dem Preis für Verständigung und Toleranz aus. Seinen Vater hatte er in Interviews als moralisches Vorbild beschrieben, der 1938 aus Protest gegen die Pogrome aus der Partei ausgetreten sei und unter Lebensgefahr gezeigt habe, "mit mir nicht".

Jetzt sagte er dem Handelsblatt, die Gestapo-Durchsuchungen habe er als kleiner Bub erlebt. Sein Bild vom Vater stamme auch aus Erzählungen in der Verwandtschaft. Es sei wohl "Selbstbetrug, den ich mir da habe zuschulden kommen lassen".

Roland-Berger-Stiftung: Vereleihung des Preises für Menschenwürde verschoben

Die Roland-Berger-Stiftung hat die für Montag geplante Verleihung ihres Preises für Menschenwürde verschoben. In einer Mitteilung vom Samstag hieß es, mit diesem Schritt möchte der Stifter Roland Berger vermeiden, "dass die aktuelle Berichterstattung über die Rolle seines Vaters in der Zeit des Nationalsozialismus die Würde und das Renommee dieses seit 2008 verliehenen Preises gefährdet".

Der polnische Bürgerrechtler Adam Bodnar, der den Preis für Menschenwürde am Montag im Jüdischen Museum in Berlin erhalten sollte, hatte am Freitag erklärt, er nehme die Auszeichnung wegen der Zweifel an Bergers Rolle im Nationalsozialismus nicht entgegen. Auch das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" verzichtete der Mitteilung der Stiftung zufolge auf den Preis.

"Ich respektiere diese Entscheidungen und sage die Veranstaltung für Montag ab, um weiteren Schaden von meiner Stiftung abzuwenden und den Geist der Auszeichnung für kommende Preisträger zu wahren", sagte Berger laut Mitteilung. (dpa)

