Schwabens Wirtschaft hat sich in Rekordtempo erholt

Plus Die Krise hat bislang weniger tiefe Spuren hinterlassen als befürchtet - aber die Risiken sind weiter hoch.

Von Matthias Zimmermann

Die heimische Wirtschaft ist deutlich besser durch die Krise gekommen als befürchtet. Aber die unerwartet zügige Erholung der meisten Branchen ist weiter akut bedroht, so ist das Fazit der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Schwaben, die Präsident Andreas Kopton und Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen am Freitag in Augsburg vorgestellt haben. Die Kammer rechnet nun nicht mehr, wie noch im Frühjahr, mit einem Einbruch im zweistelligen Prozentbereich. Die wirtschaftliche Erholung über den Sommer sei in einem Rekordtempo verlaufen. Noch nie seit Erhebung der Umfrage konnte ein so schneller Umschwung verzeichnet werden, erklärte Lucassen.

Im noch immer besonders betroffenen Reise- und Gastgewerbe war der Anstieg nach dem tiefen Absturz besonders steil. Aber, wie Lucassen betont: „Ein Kennzeichen dieser Krise ist, dass die Unternehmen in einer Branche oft sehr unterschiedlich betroffen sind.“ Ein inhabergeführtes Hotel im Allgäu habe unterm Strich vielleicht sogar ein leichtes Plus erwirtschaften können. Der Betreiber eines Hotels in Innenstadtlage dürfte viel heftiger betroffen sein. Dies mache es schwierig, Hilfsmaßnahmen für eine Branche aufzusetzen.

Gezeigt habe sich aber auch, dass das konzertierte Vorgehen von Politik und Wirtschaft, die staatlichen Hilfsmaßnahmen funktioniert hätten. Im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Liquiditätsausstattung der Unternehmen deutlich gebessert. „Liquidität ist nicht das Problem“, sagte IHK-Präsident Kopton. Statt 21 Prozent wie im Frühjahr beurteilen demnach nur noch zehn Prozent der Unternehmen ihre Lage diesbezüglich als schlecht oder gar existenzbedrohend.

Im Handwerk bewerten 80 Prozent der Betriebe ihre Lage als gut oder befriedigend

Die repräsentative Umfrage wurde vom 9. bis 30. September erhoben, also vor dem nun akuten Anstieg der Infektionszahlen. Zu diesem Zeitpunkt erwarteten die Branchen Industrie, Dienstleistungen für Unternehmen und Transportgewerbe eine weitere Verbesserung der Geschäftslage. Von deutlichen Verschlechterungen gingen hingegen das Reise- und Gastgewerbe als auch die bislang von der Krise kaum beeinträchtigte Bauwirtschaft aus. Letztere rechne angesichts der massiven staatlichen Ausgaben für Konjunkturprogramme wohl mit einer sinkenden öffentlichen Auftragsvergabe, so Lucassen.

Angesichts steigender Infektionszahlen und wachsender Unsicherheit warnte IHK-Präsident Andreas Kopton aber auch vor Aktionismus in der Politik. „Täglich neue Meldungen über geplante Maßnahmen sorgen nur für Unsicherheit.“ Dies sei in der aktuellen Situation gefährlich, denn „der Erholungskurs steht auf wackligen Beinen“. Scharfe Kritik übte er etwa an der Einführung einer Sperrstunde. Wenn Leute die Lokale um 22 Uhr verlassen müssten, steige die Gefahr, dass die Gesellschaft ihre Runde im privaten Umfeld fortsetze - ohne Rücksicht auf Hygieneregeln. Blieben die Gastronomiebetrieb bis ein Uhr nachts geöffnet, gingen die Leute eher nach Hause zum Schlafen. Er rufe daher auch dazu auf, die Corona-App zu nutzen, um die es mittlerweile viel zu still geworden sei. Dennoch plädiere er für mehr Optimismus. Denn auch ein Novum in dieser Krise sei, dass die Herbstprognose der Kammer besser ausfalle als jene aus dem Frühjahr, so Kopton.

IHK-Hauptgeschäftsführer Lucassen betonte, die Wirtschaft habe keine Kosten und Mühen gescheut, um Hygienekonzepte umzusetzen. Daher bitte man nun alle gesellschaftlichen Gruppen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Ein zweiter Lockdown würde den Aufwärtstrend sofort stoppen. Noch entschiedener gab sich Kopton: „Der Lockdown war der größte Fehler. Es braucht keinen Lockdown und wir sollten aufhören, nur darüber zu sprechen. Der Lockdown darf nicht kommen, fertig.“

Im Handwerk sind vor allem verbrauchernahe Dienstleister von der Krise betroffen

Auch das schwäbische Handwerk hat die Krisenfolgen relativ gut gemeistert, wie Ulrich Wagner, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben anlässlich der Vorlage des Konjunkturberichts für das dritte Quartal sagte: „Die Zufriedenheit mit der eigenen Geschäftslage ist weiter gestiegen, auch wenn das Plus nur moderat ausfällt.“

So bewerteten quer über alle Gewerke 80 Prozent der Firmen ihre aktuelle Lage mit gut oder befriedigend. Das sind fünf Prozent mehr als noch vor drei Monaten. Die Betroffenheit durch die Corona-Krise variiere aber stark von Branche zu Branche, am stärksten getroffen seien verbrauchernahe Dienstleister wie Friseure, Fotografen oder Optiker. Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, fordere das Handwerk daher eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung, so Wagner weiter.

