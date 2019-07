vor 38 Min.

Telekom fordert Unterstützung von den Kommunen für 5G-Ausbau

„Wir fangen 2019 in sechs Städten mit 5G an und erweitern 2020 auf zwanzig Städte deutschlandweit“, sagt Telekom-Technik-Chef Walter Goldenits.

Die Telekom will 99 Prozent der Bevölkerung bis 2025 mit 5G-Netz versorgen. Man brauche aber eine stärkere Unterstützung von Städten und Gemeinden, sagt ein Manager.

Von Michael Kerler

- Die Telekom verspricht, bei dem Aufbau des ultraschnellen 5G-Netzes in Deutschland Tempo zu machen: „Bis zum Jahr 2025 wollen wir 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen und 90 Prozent der Fläche Deutschlands abdecken“, sagte Telekom-Manager Walter Goldenits unserer Redaktion. „Um loslegen zu können, warten wir noch auf die Zuteilung der Frequenzen durch die Bundesnetzagentur“, fügte Geschäftsführer Technologie hinzu. Dies erfolge aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen und Wochen.

Telekom-Manager fordert schnellere und mehr Genehmigungen der Kommunen

Der Telekom-Manager forderte dabei eine größere Unterstützung von den Kommunen: „Wir bekommen in Deutschland Genehmigungen tatsächlich nicht in dem Maße und der Geschwindigkeit, wie wir sie gerne hätten“, kritisierte er. Goldenits fordert Kommunen auf, Gebäude stärker für den Mobilfunk-Ausbau zur Verfügung zu stellen: „Es gibt andere Länder, die jegliche öffentliche Einrichtungen für Mobilfunkbetreiber zur Verfügung stellen“, nannte Goldenits ein Vorbild. „Es gibt also einige Steine, die man aus dem Weg räumen könnte.“

Der Ausbau sei ein Spagat: „Viele Menschen wollen keinen Masten vor der eignen Haustüre, fordern aber guten Mobilfunkempfang ein“, sagte er. Dieses Thema werde mit 5G noch eine stärkere Rolle spielen, da bestimmte Frequenzen eine geringe Reichweite haben und man mehr Standorte bräuchte.

Die Telekom will den Mobilfunkstandard der fünften Generation dieses Jahr in Berlin, Bonn, Darmstadt, Hamburg, Leipzig und München starten. „Die weiteren Pläne werden wir später bekanntgeben“, so Goldenits. „Unsere Technologie steht bereit, wir sind mit Hochdruck daran. Wir haben bereits an mehr als 100 Standorten mehr als 300 Antennen, die wir 2019 in Betrieb nehmen wollen“, berichtete Goldenits.

Konkurrent Vodafone hat erste 5G-Netze bereits freigeschaltet, vor allem in einigen Städten Nordrhein-Westfalens.

Das ganze Interview mit Walter Goldenits lesen Sie hier: Telekom-Manager: "Wollen 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen"

