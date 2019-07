vor 58 Min.

US-Investoren wollen Osram für 3,4 Milliarden Euro aufkaufen

Der Lichtkonzern Osram bestätigt das Übernahmeangebot in einer Pressemitteilung. Auch das Tochter-Unternehmen Siteco soll verkauft werden.

Der Lichtkonzern Osram hat ein Kaufangebot der beiden US-Finanzinvestoren Bain und Carlyle erhalten. Das bestätigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwochabend. Die beiden Interessenten bieten 35 Euro pro Aktie. "Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen." Laut der Nachrichtenagentur Reuters wollen die US-Investoren Osram für insgesamt 3,4 Milliarden Euro aufkaufen.

Osram verkauft Tochter-Unternehmen Siteco - Osram-Kurs steigt

Der Lichtkonzern Osram hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass er einen Teil des Unternehmens an den Münchner Finanzinvestor Stern Stewart Capital verkauft. Die schwächelnde Sparte, die unter dem Namen Siteco firmiert, sitzt im oberbayerischen Traunreut und stellt Beleuchtungen für Straßen, Tunnel, Büros und Fabriken her. Einen Kaufpreis für den Bereich, der im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaftete, nannte das Unternehmen nicht. Mit dem Verkauf will Osram seine Transformation zum Hightech-Unternehmen fortsetzen.

Wegen der jüngsten Ereignisse stieg der Osram-Kurs auf der Handelsplattform Tradegate um 5,4 Prozent, nachdem er zuvor im regulären Xetra-Handel schon um 11,5 Prozent zugelegt hatte.

Osram verhandelt seit Februar mit Bain und Carlyle

Osram hatte schon im Februar Gespräche mit den Finanzinvestoren bestätigt. Zwischenzeitlich waren jedoch Gerüchte aufgekommen, nach denen die Bankenfinanzierung für die Übernahme wackele.

In Augsburg produzierte das Unternehmen über viele Jahre hinweg Leuchtmittel am Standort in der Berliner Allee. Später übernahm das Unternehmen Ledvance. Inzwischen hat Ledvance die Produktion eingestellt. Das Grundstück soll nach dem Willen des Eigentümers verkauft werden. Es ist mit 90.000 Quadratmetern Fläche riesig. Es gilt wegen der Nähe zum Lech als Areal, das sich auch für eine etwaige Wohnbebauung anbieten könnte. (dpa/AZ)

17 Bilder Diese Traditions-Firmen in der Region gerieten in Schwierigkeiten Bild: Ulrich Wagner

