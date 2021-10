Verwahrentgelte

27.10.2021

Bereits ab 5000 Euro: Weshalb die Schwelle für Strafzinsen auch in unserer Region sinkt

Fast jede zweite Bank in Deutschland hat inzwischen Strafzinsen eingeführt.

Plus Nicht nur, dass Negativzinsen bei den meisten Banken Normalität geworden sind, auch die Schwelle, ab der sie erhoben werden, sinkt. Was Kundinnen und Kunden tun können und Banken sagen.

Es begann im Jahr 2014 mit der kleinen thüringischen Deutschen Skatbank. Das Institut führte als erstes in Deutschland einen Negativzins für Sparerinnen und Sparer ein. Ab Einlagen über 500.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto erhob die Bank minus 0,25 Prozent. Heute sind die Strafzinsen oder Verwahrentgelte – wie es auch genannt wird – längst Normalität geworden. Nicht nur, dass inzwischen eine große Zahl an Regionalbanken in Deutschland Negativzinsen erhebt, diese liegen inzwischen häufig auch höher und die Hürde, ab der sie erhoben werden, sinkt.

