"Beyond Burger" der Firma Beyond Meat.

Beyond Meat kooperiert mit Kentucky Fried Chicken – und ist auch auf dem deutschen Markt präsent. Wir stellen die US-Firma Beyond Meat kurz vor.

Beyond Meat – dieser Firmenname taucht immer häufiger in den Medien auf. In diesem Artikel erklären wir, was hinter der Firma Beyond Meat steckt. Außerdem sagen wir, wo es die Produkte des Unternehmens – zum Beispiel den "Beyond Burger" – zu kaufen gibt. Und wie steht eigentlich der Aktienkurs von Beyond Meat? Die Antworten finden Sie in unserer Übersicht.

Was ist Beyond Meat?

Beyond Meat ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in El Segundo, Kalifornien. Die Firma stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her, also vegane Fleischersatz-Produkte, die komplett auf tierische Zutaten verzichten – zum Beispiel den "Beyond Burger".

Wo gibt es "Beyond Burger" und Co. zu kaufen?

In Deutschland verkaufen unter anderem die Großhandelskette Metro und der Discounter Lidl Produkte von Beyond Meat – insbesondere sogenannte Beyond-Burger-Produkte.

In den USA sind die Produkte von Beyond Meat stärker verbreitet. Zuletzt gab die Firma aus Kalifornien bekannt, mit der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken kooperieren zu wollen. In einer Testfiliale soll es künftig pflanzliches Hühnerfleisch-Imitat im Angebot geben.

Kritik an Beyond Meat: Was sagen Kritiker?

Es gibt auch Kritik an den Produkten von Beyond Meat. Der Ernährungsmediziner Matthias Riedl aus Hamburg sagt : "Man sollte nicht glauben, dass man damit ein gesundes Nahrungsmittel zu sich nimmt." Und weiter: "Es ist ein Nicht-Fleisch, das keine Vitamine in nennenswerter Form enthält und auch keine sekundären Pflanzenstoffe, die gesundes Gemüse ja ausmachen." Nachgemachtes Fleisch enthalte etwa Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen. "Wenn die Zutatenliste so lang ist wie bei Beyond Meat, dann muss man hellhörig werden", sagt Riedl.

Beyond Meat: Wie hoch sind Umsatz und Gewinn?

Im zweiten Quartal 2019 steigerte Beyond Meat seinen Umsatz auf 67,3 Millionen Dollar (etwa 60,4 Millionen Euro) – das ist eine Steigerung um 287 Prozent. Im ersten Quartal 2019 lag der Umsatz noch bei 40,2 Millionen Dollar (35,6 Millionen Euro).

Aktie von Beyond Meat: Wie steht der Aktienkurs?

Beyond Meat ist seit Anfang Mai 2019 an der Börse. Der aktuelle Kurs der Beyond-Meat-Aktie liegt bei 155,13 Dollar (etwa 139,75 Euro; Stand: 27. August 2019, 8.45 Uhr). Zum Start an der Börse lag der Aktienkurs von Beyond Meat noch bei 65,75 Dollar (etwa 59,23 Euro). Den aktuellen Aktienkurs von Beyond Meat erfahren Sie zum Beispiel hier.

