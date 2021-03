vor 33 Min.

Wirtschaft verliert die Geduld: Unternehmen wollen selbst impfen

Eine Mitarbeiterin hält eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca in den Händen.

Plus Audi, Siemens, die Baywa & Co. wollen ihre Belegschaften von den Betriebsärzten impfen lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn dämpft aber die Euphorie.

Noch gilt der Corona-Impfstoff in Deutschland als knapp. Doch bald schon könnte mehr Impfstoff zur Verfügung stehen als in den bestehenden Impfzentren zeitnah an die Bürger verabreicht werden kann. Bis zum Donnerstag dieser Woche sind den Daten des Bundes zufolge 10,4 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert und erst 7,1 Millionen verwendet worden. „Schon Ende April könnten sich acht Millionen Impfdosen aufgestaut haben“, nimmt der Arbeitgeberverband BDA an. Die Wirtschaft verliert deshalb langsam die Geduld und signalisiert, dass sie Arbeitnehmer gerne selbst impfen lassen würde.

Baywa-Chef Klaus Josef Lutz kritisierte den Impffortschritt in Deutschland unlängst als „skandalös langsam“. Sobald grünes Licht von der Bundesregierung komme und Impfstoff dafür zur Verfügung stehe, könnte die Baywa ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort ein freiwilliges Impfangebot machen, berichtet das Unternehmen. „Dafür wären wir sogar bereit, der Regierung ungenutzten Impfstoff abzukaufen, bevor er verfällt.“ Auch andere Firmen wie Audi, Siemens und die Allianz würden gerne ihre Belegschaften impfen.

Knapp 200 Unternehmen in Bayern würden selbst gegen Corona impfen lassen

Die Impfreihenfolge in Deutschland sieht vor, dass zuerst Bewohner und Pflegekräfte in Altenheimen und ältere und vorerkrankte Bürger vor Corona geschützt werden. Danach würden viele Firmen gerne ihren Belegschaften eine Impfung anbieten. „Sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist und die Impfprioritäten abgearbeitet sind, steht die bayerische Wirtschaft für den Einsatz von Betriebsärzten mit ihren betriebsärztlichen Diensten freiwillig zum Impfen der Belegschaften bereit“, sagt Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. „Bei uns haben sich bereits knapp 200 Unternehmen bereit erklärt“, betont er. Und: „Die Zahl wächst immer weiter.“

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Bild: Matthias Balk, dpa

Der BDA hat ein „Angebot zur Beschleunigung der staatlichen Impfkampagne“ erstellt, das unserer Redaktion vorliegt. Darin wird gefordert, rasch die Voraussetzungen für die Einbindung der Haus- und Betriebsärzte in die Corona-Impfungen zu schaffen. Bisher seien dafür nämlich nur die Impfzentren vorgesehen.

Wie können Betriebsärzte bei der Corona-Impfung miteinbezogen werden?

Nutzt man die betriebsärztlichen Strukturen in den Unternehmen, sei eine Entlastung der regionalen Impfzentren möglich, ist man auch bei der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) überzeugt. „Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssen zeitnah rund 60 Millionen von 83 Millionen Bürger geimpft werden - allein über die Impfzentren ist dies zeitnah nicht zu erreichen“, ist dort Hauptgeschäftsführer Thomas Nesseler überzeugt. „Für die Flächenversorgung stehen die Haus-, aber auch die rund 12.500 deutschen Betriebsärzte bereit“, sagt er. „Die Betriebsärzte haben schon immer geimpft - das Know-How und die Strukturen sind da.“

In dieser Reihenfolge wird in Deutschland gegen Corona geimpft 1 / 16 Zurück Vorwärts Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums festgelegt.

Zunächst sollen Menschen an die Reihe kommen, die unter " höchste Priorität " eingestuft sind. Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind , ...

...genauso wie Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden oder dort arbeiten.

Auch Pflegekräfte in ambulanten Diensten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko gehören dazu. Darunter fallen: Mitarbeiter in Corona-Impfzentren, Notaufnahmen oder Intensivstationen .

"Höchste Priorität" haben außerdem Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Risikogruppen behandeln. Darunter ist zum Beispiel die Transplantationsmedizin gelistet.

Als nächstes sollen Menschen geimpft werden, die unter " hohe Priorität " kategorisiert sind. In erster Linie sind das jene, die über 70 Jahre alt sind.

Auch wer bestimmte Erkrankungen oder Behinderungen aufweist, fällt in diese Kategorie. Dazu gehören Trisomie 21 und Demenz. Auch wer eine Organtransplantation hatte, wird mit hoher Priorität geimpft.

Es genügt außerdem, Kontaktperson von Menschen in Risikogruppen zu sein, um mit hoher Priorität geimpft zu werden werden. Dazu gehören enge Kontaktpersonen von Menschen über 80, von Schwangeren oder Bewohnern von Pflegeheimen. Auch Personen, die in Einrichtungen für Senioren oder für Menschen mit geistiger Behinderung leben, sollen mit hoher Priorität geimpft werden. Außerdem fallen Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen mit Behinderung stationär oder ambulant betreuen, in diese Kategorie.

Auch bestimmte Berufsgruppen sollen schnell an die Reihe kommen. Vor allem solche, die in der Öffentlichkeit aktiv sind und viel Kontakt zu Bürgern haben. Dazu gehören Polizisten und Ordnungskräfte , die auf Demonstrationen unterwegs sind, sowie Mitarbeiter in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften oder Krankenhäusern.

Als dritte Kategorie definiert das Gesundheitsministerium Menschen mit " erhöhter Priorität ". Dazu gehört die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren.

Außerdem sollen dann Menschen geimpft werden, die zwar in medizinischen Berufen arbeiten, aber einem niedrigerem Expositionsrisko ausgesetzt sind. Dazu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laboren .

Erhöhte Priorität haben auch Menschen mit folgenden Krankheiten : Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, diversen Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma.

Auch bestimmte Berufsgruppen fallen in diese Kategorie . Darunter Lehrer und Erzieher, Polizisten, Regierungsmitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Feuerwehrmänner und -frauen, Katastrophenschutz, THW oder Justiz.

Erhöhte Priorität haben außerdem Menschen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Dazu gehören Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation.

Auch Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen werden mit erhöhter Priorität geimpft.

Wer nicht in eine dieser drei Kategorien fällt, wird ohne Priorität geimpft. Also erst dann, wenn Menschen aus diesen Kategorien an der Reihe waren.

Aus Sicht der betriebsärztlichen Vertreter müssten zuvor aber einige Dinge geklärt werden – unter anderem zur Beschaffung des Impfstoffs, zur Haftung und Vergütung. Dafür sei kommenden Mittwoch ein Treffen mit Jens Spahn angesetzt. „Wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass wir auf dem Impfstoff sitzen, diesen aber nicht verimpfen können – deshalb brauchen wir Strukturen, um Impfungen in der Fläche auch durch Betriebsärzte ausführen zu können“, sagt Nesseler.

Bei Audi wurden bereits eigene Impfräume bestimmt

Auch der Ingolstädter Autobauer Audi würde gerne die eigenen Mitarbeiter durch seine Betriebsärzte impfen lassen, berichtet eine Sprecherin. Es seien an den Audi-Standorten bereits eigene Impfräume bestimmt. Die Betriebsärzte seien geschult und durch die jährliche Grippeimpfung erfahren. „Sobald wir Impfstoff haben, sind wir bereit“, erklärte die Sprecherin. Man werde sich selbstverständlich an die Priorisierung der Impfstrategie halten.

Gesundheitsminister Spahn dämpft die Euphorie jedoch. Die Betriebsimpfungen seien ein „sehr, sehr wichtiger Punkt“, sagt der CDU-Politiker. Für ihn stelle sich jedoch die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Der sei noch nicht gekommen. Spahn betonte, er sei dafür, dass man die Grundsätze der Priorisierung einhalte: Man könne einem 40-Jährigen mit Vorerkrankungen nicht erklären, warum in einem Betrieb ein kerngesunder 30-Jähriger vor ihm geimpft werde. Es habe Sinn, als Nächstes die Arztpraxen einzubinden. Erst der nächste Schritt seien dann die Betriebsärzte.

