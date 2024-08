Autofahrerin wird bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am frühen Abend in Kassel eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Verursacht wurde der Crash nach Polizeiangaben von einem unaufmerksamen Autofahrer. In Höhe der Haltestelle «Leuschnerstraße« wechselte er den Erkenntnissen zufolge die Spur und drängte die Fahrerin dabei ab. Die 62-Jährige touchierte dadurch mit dem Wagen die Straßenbahn, die in derselben Richtung unterwegs war. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren, weitere Verletzte gab es nicht. Der Verursacher flüchtete nach Polizeiangaben. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen.

Straßenbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kassel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis