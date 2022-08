Arbeit

11:55 Uhr

Debatte um 42-Stunden-Woche: Das sagen eine Psychologin und ein Historiker

Viele Beschäftigte in Deutschland führen körperlich schwere Arbeiten aus. Eine mögliche Einführung der 42-Stunden-Woche könnte auch sie betreffen.

Plus Die Einführung der 42-Stunden-Woche wurde von Politikern und Wirtschaftsvertretern ins Spiel gebracht. Kann das funktionieren? Wir haben zwei Wissenschaftler gefragt.

Von Dominik Schätzle

Arbeitskräfte fehlen derzeit in vielen Branchen, sei es im Handwerk, der Industrie, im Gesundheitswesen oder der Gastronomie. 881.000 Arbeitsstellen waren im Juli in Deutschland unbesetzt. Das sind 136.000 oder 18 Prozent mehr Stellen als vor einem Jahr. Die Zahlen gehen aus dem Monatsbericht Juli zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt der Bundesagentur für Arbeit hervor. Mehrere Vertreter aus Wirtschaft und Politik hatten zuletzt die Einführung der 42-Stunden-Woche ins Spiel gebracht, um diesen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften auszugleichen.

