Angehöriger befreit 58-Jährigen aus Ballenpresse

Ein 58-Jähriger ist bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Hettingen (Landkreis Sigmaringen) in einer Ballenpresse eingeklemmt worden. Der Mann zog sich bei dem Unfall am Montag Quetschungen am Oberkörper zu, wie die Polizei mitteilte. Ein Angehöriger befreite den 58-Jährigen aus der Presse und setzte mit einem weiteren Zeugen einen Notruf ab. Beide leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungshubschrauber eintraf. Dieser flog den Verletzten in eine Klinik.

Der Mann wollte einen möglichen Funktionsfehler an der Presse überprüfen. Dabei schloss sich das Gerät. Dadurch wurde der 58-Jährige eingeklemmt.