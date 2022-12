Augsburg

17:27 Uhr

Tubesolar aus Augsburg erfindet Photovoltaik "Made in Germany" neu

Plus Unter den Modulen wachsen Hopfen, Salat, Wein: Tubesolar verbindet Landwirtschaft und Stromerzeugung. Jetzt startet in Augsburg auf dem früheren Osram-Gelände die hochautomatisierte Serienfertigung.

Von Michael Kerler

Eine Röhre aus Glas, schwarz glänzend, dick wie eine Rolle Geschenkpapier: Jürgen Gallina, 53, hält in der Hand, was die Zukunft der deutschen Solarindustrie sein könnte. Die Röhre ist mit Solarfolie ausgekleidet, in der Sonne erzeugt sie Strom. Fügt man die Röhren zusammen, entstehen besondere Solarmodule. Statt der bekannten Platten auf Dächern oder Feldern ähneln sie einem Lattenrost. Der große Vorteil sind die Spalten zwischen den Röhren, erklärt Gallina, Technik-Chef des Augsburger Unternehmens Tubesolar. „Zwischen den Spalten kommt Licht und Wasser hindurch.“ So können unter den Modulen zum Beispiel weiterhin Pflanzen wachsen. Damit wird eine Doppelnutzung in der Landwirtschaft möglich. Die sogenannte Agri-PV kombiniert den Pflanzenanbau mit der Stromerzeugung. Auf der Technik ruhen große Hoffnungen, da Land knapp ist und die Kritik an Solaranlagen auf Ackerflächen wächst. Die Fantasie lässt aber noch zahlreiche Anwendungen für die Technik aus Augsburg zu. Das Unternehmen rechnet sich gute Marktchancen aus.

