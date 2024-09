Rekordzahl der Anträge wegen ausländischer Berufsabschlüsse

Die Zahl der Anträge auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses hat in Hessen einen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie 2023 um 13,6 Prozent auf 7.830, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Frauen reichten im vergangenen Jahr mit 5.270 entsprechenden Formularen (67,3 Prozent) die Mehrheit dieser Anträge ein.

Mehr als zwei Drittel (5280) der Antragstellerinnen und Antragsteller strebten eine Anerkennung in einem medizinischen Gesundheitsberuf in Hessen an. Überdies gingen 1.900 Anträge auf Anerkennung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ein. 730 Anträge wurden für die Anerkennung eines Erziehungs- und Sozialberufs gestellt - und 520 Anträge mit Blick auf den Lehrerberuf.

Die meisten Antragsteller hatten nach den Angaben ihre Berufsqualifikation in der Türkei (960), auf den Philippinen (790) und in Indien (760) erworben.