EVG kündigt nächsten Warnstreik an: Zugverkehr soll 50 Stunden stillstehen

Die Bahn-Streiks gehen in eine neue Runde. Die EVG hat einen 50-Stunden-Warnstreik angekündigt. Die Beschäftigten sollen am Sonntagabend die Arbeit niederlegen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte weitere Bahn-Streiks bereits angedeutet, nun macht sie ernst: Der Zugverkehr wird schon bald wieder stillstehen – und zwar deutlich länger als zuletzt. Die EVG kündigte am Donnerstagmorgen einen Warnstreik über 50 Stunden an.

Bahn-Streik: EVG kündigt 50-Stunden-Warnstreik von Sonntag bis Dienstag an

Am Sonntagabend, 14. Mai, um 22.00 Uhr sollen rund 230.000 Beschäftigte der Bahn und von fast 50 weiteren Bahn-Unternehmen ihre Arbeit niederlegen. Dadurch wird wohl der komplette Bahn-Verkehr lahmgelegt. Der Bahn-Streik endet am späten Dienstagabend, 16. Mai, um 24.00 Uhr. Der Region- und Fernverkehr soll genauso von dem Streik betroffen sein wie der Güterverkehr.

Die Gewerkschaft begründete den bislang längsten Streik während der laufenenden Tarifrunde mit den stockenden Gesprächen. "Wir werden deshalb noch einmal unübersehbar signalisieren, dass die vorliegenden Angebote erheblich nachgebessert werden müssen", erklärte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay: "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt."

50 Stunden langer Bahn-Streik im Mai: Verhandlungen zwischen DB und EVG gehen Ende Mai in die nächste Runde

Die Gewerkschaft befindet sich mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen in Tarifverhandlungen. Die jüngsten Verhandlungsrunden brachten keine Einigung. Die Deutsche Bahn hatte in Gesprächen Ende April ein Angebot abgegeben, welches die EVG als "nicht verhandlungsfähig" bezeichnete. Die nächste Gesprächsrunde zwischen EVG und Bahn soll am 23. Mai stattfinden.

Die EVG hatte im Zuge der Tarifkonflikts bereits zwei Mal zu bundesweiten Warnstreiks ausgerufen, die den Regional- und Fernverkehr weitgehend zum Erliegen. Ende März hatte die Gewerkschaft zusammen mit der Verdi sogar fast den kompletten Verkehr in Deutschland lahmgelegt. Nun will die Gewerkschaft vor der neuerlichen Gesprächsrunde noch mehr Druck auf die Bahn ausüben.

