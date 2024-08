Wo bei Varta Hoffnung besteht

Auf Varta lasten hohe Schulden, das Unternehmen ringt derzeit darum, seine Finanzierung sicherzustellen. Ganz abseits der Finanzprobleme läuft die Produktion weiter. Das Unternehmen mit rund 4200 Beschäftigten und Werken unter anderem in Ellwangen und Nördlingen bietet ein breites Spektrum an Produkten an: von klassischen Haushaltsbatterien für Taschenlampen oder die Fernbedienung über Hörgerätebatterien, kleine Lithium-Ionen-Akkus für Kopfhörer bis hin zu Stromspeichern und schließlich E-Auto-Batterien. In manchen der Bereiche herrscht Vollauslastung, in anderen dagegen lahmt das Geschäft. Eine Rettung dürfte aber auch im Interesse des Staates liegen, schließlich hat dieser viel Fördergeld investiert. Ein Überblick.

Michael Kerler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VARTA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis