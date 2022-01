KfW-Bank setzt Förderung energieeffizienter Häuser ab sofort aus

Weil die Bank im Januar mit Anträgen geflutet worden ist, sind die Fördertöpfe leer. Nun hängen Bauherren in der Luft. Auch bereits eingereichte Anträge werden nicht mehr bearbeitet.

Viel zu viele Bauherren wollen ein energiesparendes Haus neu bauen oder ihren Altbau entsprechend sanieren. Was für den Klimaschutzminister erst einmal eine gute Nachricht sein sollte, hat sich aber zum Problem entwickelt. Die entsprechenden Fördertöpfe der staatlichen KfW-Bank sind leer. Der Run auf die Mittel war nach Angaben des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums und der KfW vor allem im Januar riesig. "Allein im Zeit­raum November 2021 bis heute sind bei der KfW Anträge in Höhe von über 20 Milliarden Euro Förder­volumen eingegangen", heißt es in einer Mitteilung der Bank.

Über das Wochenende hat die Nachricht wohl das Haus von Robert Habeck (Grüne) erreicht. Denn am Montagmorgen entschied er in einer Art Notmaßnahme, dass mit sofortiger Wirkung die Förderung aller KfW-Bundesprogramme für effiziente Gebäude (BEG) ausgesetzt ist. Das ohnehin zum Ende des Monats auslaufende Förderprogramm für den Neubau nach dem Standard Effizienzhaus 55 ist nun schon gut eine Woche früher komplett beendet.

Die Vorgängerregierung soll Schuld sein

Zur Begründung der Notbremsung verweist das Wirtschaftsministerium auf die Vorgängerregierung. "Obwohl bekannt war, dass der EH55-Standard sich im Neubau als Standard durchgesetzt hat, wurde das Ende der EH55-Förderung erst im November 2021 mit Wirkung für Ende Januar 2022 verkündet. So wurden in 2021 sechs Milliarden Euro Steuergelder – und damit rund ein Drittel der 2021 insgesamt für die Gebäudeeffizienzförderung verfügbaren Mittel – für einen Baustandard zugesagt, der sich längst am Markt durchgesetzt hatte", heißt es in der dreiseitigen Meldung aus Habecks Haus.

Folgt man dieser Argumentation, war die KfW-Förderung nach dem Effizienzhaus 55-Standard also längst nur mehr eine allgemeine Subvention für Bauherren, ohne zusätzliche Wirkung für den Klimaschutz. Das im November angekündigte Auslaufen des Programms zum 31. Januar hat dann zu einem Wettlauf auf das Geld geführt. Mit der Folge, dass die für alle Programme zur Verfügung stehenden Mittel von fünf Milliarden Euro für das Jahr 2022 nun bereits weg sind.

Bereits eingereichte Anträge bleiben liegen

Die Ankündigung ist erst einmal ein Schock für viele Bauherren, die das Geld in ihrer Finanzierung fest eingeplant hatten. Zwar sagt das Ministerium an, die Förderung für Sanierungen sei nur ausgesetzt, nicht aufgehoben. Sie soll wieder aufgenommen werden, sobald entsprechende Haushaltsmittel bereitstehen. Aber wie hoch die Neubauförderungen künftig sein werden und an welche Bedingungen sie geknüpft werden, ist erst einmal offen. Auch Bauherren, die sich schon einen Schritt weiter wähnten, weil sie ihren Förderantrag bereits eingereicht hatten, müssen nun mit neuer Unklarheit zurechtkommen. Um bereits baureife Projekte nicht zu gefährden, prüften Bundesregierung und KfW ein Darlehensprogramm, das Kredite für alle Antragsteller anbietet, deren Anträge nicht bewilligt wurden, heißt es aus dem Ministerium.

Aus der Bau- und Immobilienbranche kam heftige Kritik an der Maßnahme, die alle Beteiligten völlig unvorbereitet traf. Wenn der Gebäudesektor seine Klimaziele erreichen solle, brauchten die Eigentümer Planbarkeit und keine Förderung nach Gutsherrenart, sagte etwa Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, sagte: "Die Entscheidung ist eine Katastrophe für alle, die sich für günstigen und nachhaltigen Wohnraum engagieren. Nicht nur künftige, sondern auch bereits beantragte Bauvorhaben für Neubau und Bestandsmaßnahmen werden damit von heute auf morgen beendet. Dieser Schritt ist genau das Gegenteil und Gift für das Entstehen und den Erhalt von bezahlbaren Wohnungen."