Wo liegen die Chancen von Häusern vom Fließband?

Plus Serielles und modulares Bauen gilt als eines der Versprechen gegen die Misere im Wohnungsbau. Zu Recht? Der Augsburger Roboterbauer Kuka sieht großes Potenzial.

Von Stefan Küpper

Häuser – in Masse produziert wie Autos, Wände wie Autotüren vom Fließband, das neue Eigenheim kommt Raum für Raum aus der Fabrik. Die Tapete passt auf den Millimeter genau. Mit seriellem oder modularem Bauen könnte der Wohnungsbau den dringend nötigen Schub bekommen – das ist die Hoffnung. Berechtigterweise? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist serielles oder modulares Bauen überhaupt?

Elisabeth Endres, Professorin für Bauklimatik und Energie der Architektur an der TU Braunschweig, erklärt es im Gespräch mit unserer Redaktion so: "Es geht im Wesentlichen darum, dass man an einem anderen Ort die Bauteile für ein Haus herstellt, fertige Elemente, bis hin zu komplett vorinstallierten Räumen mit Boden und Decke." Die Fertig-Garage sei vielleicht der Urtyp des modularen Bauens gewesen. Der bevorzugte Baustoff ist Holz. Beton und Ziegel gehen auch, aber dominant am Markt sei – aus Nachhaltigkeitsgründen und der optimalen Fügungsmöglichkeiten wegen – Holz.

