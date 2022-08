Bremsen die Gemeinden den Solarausbau aus?

Plus Die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Bayern sieht sich als sonnenstarkes Land. Beste Voraussetzungen? Laut Unternehmen nicht.

Nehmen wir das Beispiel Reichling. Der kleine Ort im Landkreis Landsberg ist wunderschön gelegen, der Blick öffnet sich in Richtung Berge. Hier hätte auf einem Feld eine Solaranlage entstehen können, die erneuerbaren Strom erzeugt. Geplant hatte das Projekt das Unternehmen Ökostrom 24 aus Bad Wörishofen, das bereits größere Freiflächenanlagen in der Umgebung errichtet hat. Mit dem Grundstückseigentümer sei man sich bereits einig gewesen, berichtete unlängst der Geschäftsführer und frühere Journalist Günther Vollath.