Diese schwäbischen Unternehmen zählen zu den besten Mittelständlern Bayerns

Ende Juli 2025 hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die 50 wachstumsstärksten Mittelständler Bayerns mit dem „Bayerns Best 50“-Preis ausgezeichnet. Der Preis, welcher in diesem Jahr in die vierundzwanzigste Runde geht, wird an die 50 dynamischsten mittelständischen Unternehmen Bayerns vergeben, also an solche, die in den letzten Jahren nicht nur den Umsatz, sondern auch die Mitarbeiterzahl überdurchschnittlich steigern konnten.

Die Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfgesellschaft nach objektiven Kriterien im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ermittelt. „Mit Weitblick, Innovationskraft und unermüdlichem Einsatz sichern diese Unternehmen die wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Sie sind Vorbilder verantwortungsvollen Unternehmertums“, so Aiwanger.

Unter den ausgezeichneten Unternehmen sind auch diese vier aus Bayerisch-Schwaben.

Aumüller Aumatic GmbH in Thierhaupten

Die Aumüller Aumatic GmbH sitzt in Thierhaupten im Landkreis Augsburg und ist ein Spezialist für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und für Systemlösungen im Bereich der kontrollierten nachhaltigen Lüftung. Dazu gehören etwa Fensterantriebe und Ventilatoren, die dafür sorgen, dass im Notfall Rauch automatisch abziehen und frische Luft ein einen Raum einströmen kann. Das Unternehmen wurde 1972 von Michael Aumüller gegründet.

Inzwischen hat Aumüller Aumatic Niederlassungen in China, Russland, Großbritannien, Ungarn und Polen und die Produkte finden sich in bekannten Gebäuden wie etwa The Shard in London oder im Terminal 2 des Flughafens München. Geschäftsführende Gesellschafterin ist Ramona Meinzer.

BMK Group GmbH & Co. KG in Augsburg

Die BMK Group ist ein EMS-Dienstleister, fertigt also elektronische Komponenten nach Auftrag an. Das Unternehmen wurde 1994 von Stephan Baur, Dieter Müller und Alois Knöferle gegründet und hat ihren Hauptsitz im Augsburger Sigma Technopark. Alois Knöferle ist auch heute noch Geschäftsführer der BMK Group. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören die Elektronikfertigung, Elektronikentwicklung und der After-Sales-Service.

Auf 30.000m² arbeiten 1750 Menschen aus 57 Nationen. Standorte hat das Unternehmen in Tschechien, Israel und China.

Gruma Nutzfahrzeuge GmbH in Friedberg

Gruma Nutzfahrzeuge in Friedberg verkauft nicht nur Gabelstapler und Landmaschinen, sondern bietet auch Schulungen rund um die Nutzfahrzeuge an. Das reicht von verschiedenen Führerscheinen bis hin zu Unterweisungen zum Thema Arbeitssicherheit.

Rund 1200 Menschen arbeiten deutschlandweit für die Firma mit Hauptsitz in Friedberg. 1975 wurde das Familienunternehmen als Generalvertretung für Mercedes-Benz Unimog gegründet und hat sich seitdem zu einem von Bayerns besten 50 Mittelständlern weiterentwickelt.

Gruma hat außerdem die Auszeichnung für die beste Ausbildungsleistung absolut erhalten, ist also der Mittelständler in Bayern mit den meisten Auszubildenden. Rund 120 junge Menschen bildet das Unternehmen derzeit aus.

Xitaso GmbH IT & Software Solutions in Augsburg

Die Xitaso GmbH ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Augsburg, das sich auf IT und Software-Lösungen für Robotik, Automation und Digitalisierung spezialisiert hat. Ziel ist es, die steigende Komplexität durch die zunehmende Vernetzung in der Welt einfacher zu machen. Auch in Zeiten von KI gilt das Unternehmen als Vorreiter in Sachen digitale Transformation.

Seit 2011 existiert die Xitaso GmbH und hat an 13 Standorten in Deutschland und Spanien mehr als 240 Mitarbeiter. Gründer und CEO ist Ulrich Huggenberger, der die Geschäfte gemeinsam mit seinem Bruder Martin Huggenberger führt.

Das sind Bayerns Best 50

Das sind alle 50 Mittelständler, die in diesem Jahr die Auszeichnung erhalten haben:

Mittelfranken:

Evosys Laser GmbH, Erlangen

GS SCHENK GmbH, Fürth

Jobst GmbH, Nürnberg

MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH, Nürnberg

noris network AG, Nürnberg

Rietzler Gruppe GmbH, Nürnberg

Niederbayern:

4process AG, Passau

ADITO Software GmbH, Geisenhausen

CS Logistik GmbH & Co.KG, Salzweg-Straßkirchen

Dr. Kittl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deggendorf

Einhell Germany AG, Landau an der Isar

Franz Prebeck GmbH & Co.KG, Bogen

Horsch Leeb Application Systems GmbH, Landau an der Isar

Karl Lausser, Heizungsbau- und Sanitär GmbH, Pilgramsberg,Rattiszell

Karl Mossandl GmbH & Co. KG, Dingolfing

MSR-Electronic GmbH, Pocking

neumeier AG, Mallersdorf-Pfaffenberg

Schmidbaur Unternehmensgruppe GmbH, Eching

Stadler + Honner Verwaltungs GmbH, Frauenau

stela Laxhuber GmbH, Massing

Oberbayern:

ATOSS Software SE, München

Bauer Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Weilheim

Getränke Hörl GmbH, Vohburg

GROUP7 AG,Schwaig

Herrmann CNC-Drehtechnik GmbH, Hohenlinden

Hofbräuhaus Traunstein Josef Sailer GmbH & Co. KG, Traunstein

ibidi GmbH, Gräfelfing

ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH & Co. KG, Seehausen am Staffelsee

InnCon Baugesellschaft mbH, Winhöring

innovatek OS GmbH, Stammham

Nutz GmbH, Ampfing

P3 Security GmbH, München

regineering GmbH, Preith

T & O Unternehmensberatung GmbH, München

ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH, Töging am Inn

Oberfranken:

Dümler GmbH & Co. KG Vermögensverwaltung, Bamberg

HDE Logistik GmbH, Bamberg

Luitpold Apotheke, Inh. Karlheinz Ilius e.K. – Ilius Beteiligungs-GmbH, Selbitz

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG, Neunkirchen a. Br.

Oberpfalz:

Gregor Ziegler GmbH, Plößberg

HUBER SE, Berching

Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH, Bayern – Plößberg

Schwaben:

AUMÜLLER AUMATIC GmbH, Thierhaupten

BMK Group GmbH & Co. KG , Augsburg

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH, Friedberg

XITASO GmbH IT & Software Solutions, Augsburg

Unterfranken:

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG, Röttingen

Göpfert Maschinen GmbH, Wiesentheid

Reinhold Keller GmbH, Kleinheubach

Riedel Bau AG, Schweinfurt