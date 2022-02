Börse

vor 48 Min.

Lohnt es sich jetzt noch am Aktienmarkt zu investieren?

Plus Investitionen in Aktien sind so beliebt wie lange nicht. Zuletzt stiegen die Kurse aber kaum. Lohnt sich ein Einstieg noch - oder droht sogar ein Börsen-Crash?

Von Maximilian Sonntag

Geldanlagen in Aktien versprechen oft hohe Renditen, bergen aber auch Risiken. Im Zuge der Corona-Krise investierten so viele Menschen an der Börse wie lange nicht mehr und wurden mit steigenden Kursen belohnt. Aktuell geht das Wachstum vieler Wertpapiere aber nicht mehr einfach so weiter. Sollte jetzt überhaupt noch in Aktien investiert werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

