Verbindungsbüro in London soll bayerischer Wirtschaft helfen

Plus Seit die Briten die EU verlassen haben, lässt das bayerisch-britische Wirtschaften zu wünschen übrig. Ein Verbindungsbüro des Freistaates soll Abhilfe schaffen.

Der Brexit bleibt ein Problem. Hilfe für die bayerische Wirtschaft soll nun ein blau-weißer Außenposten des Freistaates in der Londoner Innenstadt schaffen. Das „Verbindungsbüro“ hat seit Anfang Februar geöffnet und es liegt nicht so weit entfernt von „Speakers Corner“, Nordwest-Ecke Hyde Park.