Cannabis

18:00 Uhr

Cannabis-Unternehmer: "Ich bin mir sicher, dass wir eine Legalisierung erleben werden"

Plus Die Pläne zur Legalisierung von Cannabis werden konkreter. Während die Politik noch auf die Freigabe aus Brüssel wartet, rüsten sich auch bayerische Cannabis-Firmen für die Eroberung eines neuen Marktes.

Von Felix Gnoyke

Deutschland soll das erste Land in der EU werden, das den Handel und Konsum von Cannabis legalisiert. Sogar in den traditionell liberalen Niederlanden wird der Konsum offiziell nur toleriert. Jüngst hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sein Eckpunktepapier zur Legalisierung von "Genusscannabis“ vorgestellt. Konkret sind ein straffreier Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis für Erwachsene, der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen, ein generelles Werbeverbot und der Verkauf über lizenzierte Geschäfte und Apotheken geplant. Die Kritik an dem Vorhaben reißt nicht ab – doch es gibt auch positive Reaktionen. Vor allem aus der Wirtschaft.

