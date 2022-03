Corona-Pandemie

10:40 Uhr

Airbus, Kuka, Riegele: So gehen Betriebe mit den neuen Corona-Regeln um

Plus Arbeitgeber tragen seit Sonntag die Verantwortung für die Corona-Maßnahmen in ihrem Betrieb. Was sich für Beschäftigte in der Region ändert und woran Firmen festhalten.

Von Mona Boos

Immer wieder erreicht Deutschland Höchststände bei den Neuinfektionen. Trotzdem gelten seit dem 20. März lockerere Regeln – auch in Unternehmen. Verpflichtende Maßnahmen gibt es nicht mehr, die Verantwortung für den Corona-Schutz am Arbeitsplatz liegt nun bei den Arbeitgebern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen