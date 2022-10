Elon Musk erklärt in offenem Brief an Werbekunden, warum er Twitter kauft

Der Deal ist offenbar in trockenen Tüchern: Elon Musk hat Twitter gekauft. Das gab der Australier in einer Mitteilung bekannt, in welche er auch eine Warnung verpackte.

Nun ist das Szenario eingetreten, welches schon seit Monaten für Wirbel in der Welt der Sozialen Medien sorgt: Elon Musk hat Twitter gekauft. Das gab der 51-Jährige am Donnerstagnachmittag bekannt. Wie? Natürlich via Twitter selbst.

Musk erklärt Kauf von Twitter

"Ich habe mir Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation bedeutend ist, einen gemeinsamen digitalen Ort zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen", schrieb Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, in seiner Mitteilung, die er an alle Werbekunden des Kurznachrichtendienstes richtete.

Der in Südafrika geborene Unternehmer, der auch einen kanadischen und US-amerikanischen Pass besitzt, hatte auch eine Warnung zu bieten: "Es besteht zurzeit die große Gefahr, dass sich soziale Netzwerke in rechte oder linke Echokammer aufteilen, die mehr Hass verursachen und unsere Gesellschaft spalten."

Musk kauft Twitter, nachdem er zurückruderte

Zuvor hatte es ein langes Hin und Her gegeben. Zunächst hatte Musk mit der Ankündigung, Twitter kaufen zu wollen, für einen Paukenschlag gesorgt. Dann ruderte er zurück und erklärte, Twitter doch nicht kaufen zu wollen. Nun ist der Deal offenbar fix und der Poker rund um die Social-Media-Plattform vorerst beendet.

Musk machte in seiner Mitteilung deutlich, dass er Twitter nicht aus rein wirtschaftlichen Zwecken gekauft hat, also nicht "um mehr Geld zu machen". In der Beschreibung seines Twitter-Accounts führt Musk nun die Worte: "Chief Twit".

