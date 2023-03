Die Konsumflaute verschärft die Krise im Handel

Galeria und Peek&Cloppenburg haben vor ihrer Pleite viele Fehler gemacht. Aber die ganze Branche trägt noch schwer am Erbe von Corona. Immerhin: Es gibt Hoffnung.

Der Handel in Deutschland steht mitten im nächsten Sturm. Hohe Inflation, steigende Preise und die allgemeine Unsicherheit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine schlagen kräftig auf den Konsum durch. "Die hohe Inflation schmälert die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und führt zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben im laufenden Jahr", sagt das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel in seiner aktuellen Konjunkturprognose voraus. Immerhin, da sind sich die Kieler Wirtschaftsforscherinnen und -forscher mit den Kollegen des Münchner Ifo-Instituts einig: Im zweiten Halbjahr könnte sich die Lage bessern.

Getragen werde die Erholung demnach vor allem von spürbaren Tariflohnanstiegen und allmählich sinkenden Inflationsraten. "Der Gipfel der Inflation ist erreicht. Im Durchschnitt des Jahres 2023 dürfte die Rate mit 6,2 Prozent bereits niedriger sein als im vergangenen Jahr", erklärte Ifo-Experte Timo Wollmershäuser bei der Vorlage der Prognose seines Instituts. Doch die Zeit dahin wird für viele Händler lang. Jüngstes Opfer: der Modehändler Peek&Cloppenburg (P&C). Es gibt zwei unabhängige Unternehmen mit diesem Namen mit Hauptsitzen in Hamburg und Düsseldorf. Betroffen von der Insolvenz ist nun nur die Düsseldorfer Firma, die in Augsburg und Ulm auch Filialen in der Region betreibt.

Investitionen in den Onlinehandel zahlen sich nicht immer aus

Die Ursachen für die Insolvenz mögen in der Vergangenheit liegen. So hat P&C in den vergangenen Jahren massiv in das Onlinegeschäft investiert, die Rede ist von einem dreistelligen Millionenbetrag. Die Erlöse stiegen aber nicht entsprechend. Durch die Flaute im Geschäft sind die Probleme nun nicht mehr zu kaschieren. Wolfgang Puff, Chef des Handelsverband Bayern (HBE), spricht zwar insgesamt von einer überraschenden Stabilität im Handel trotz der Vielzahl an Krisen in den vergangenen Jahren. Dennoch seien viele kleine Händler schlicht einen "stillen Tod" gestorben, wenn das Geschäft aufgegeben oder kein Nachfolger gefunden wurde. "Aber auch in großen Häusern musste das Eigenkapital angegriffen werden", so Puff. Wenn man dann noch mit seinem Geschäftskonzept danebengreife, könne es eng werden.

Der Handelsverband Schuhe Textil Lederwaren hat dies jüngst in Zahlen für das vergangene Jahr übersetzt. Demnach schreiben 2022 rund zwölf Prozent der von ihm befragten Branchenunternehmen lediglich eine schwarze Null beim Ergebnis. Ein knappes Drittel landete dagegen tief in den roten Zahlen, jeder fünfte sogar mit einem operativen Verlust von fünf Prozent oder schlechter.

Luxus ist gefragt wie nie

Vor diesem Hintergrund starten nun die Tarifverhandlungen der Branche. Es dürften harte Gespräche werden, denn die Gewerkschaft sieht auch die Beschäftigten angesichts der Preissteigerungen vor existenziellen Sorgen. In jedem Bundesland gelten in der Branche eigene Lohn- und Gehalts­tarif­verträge. Verdi Bayern fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat. Die Tarifgeschäftsführerin des HBE, Melanie Eykmann, nannte das sogleich "völlig weltfremd". Laut HBE-Berechnungen entsprächen die Verdi-Forderungen rund 25 Prozent mehr Lohn in der unteren Beschäftigungsgruppe sowie über 14 Prozent Zuwachs beim sogenannten Verkäufer-Eckgehalt.

Hoffnung macht den Händlern die sich abzeichnende Verbesserung bei der Verbraucherstimmung. Die Bereitschaft zu einem höheren Konsum unter den Verbrauchern wächst, geht aus Befragungen des Handelsverbands hervor. Und in manchen Bereichen ist von Krise keine Spur: "Luxus geht besser denn je", erklärt HBE-Chef Puff.