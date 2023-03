Einzelhandel

Edeka sortiert Produkte aus: Mars erwartet spürbares Umsatzminus

Plus Die Preisverhandlungen im Lebensmitteleinzelhandel sind knallhart. Normalerweise laufen sie im Hintergrund. Doch im Fall von Edeka und Mars ist es anders. Eine Analyse.

Von Matthias Zimmermann

Im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland wird mit harten Bandagen gekämpft. Das gilt erst recht, da Verbraucherinnen und Verbraucher wegen hoher Inflation und gestiegener Preise beim Einkaufen wieder deutlich stärker auf den Preis achten. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens GfK haben 89 Prozent der Konsumenten in Deutschland ihr Einkaufsverhalten deswegen geändert. Profitiert haben vor allem die Discounter. Auch Eigenmarken sind deutlich stärker gefragt, ihr Marktanteil stieg im vergangenen Jahr um 2,6 Prozentpunkte – eine enorme Verschiebung in einer Welt, in der sonst um Zehntelprozentpunkte gerungen wird.

