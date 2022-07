Heizungsbauer erleben derzeit einen Ansturm wie lange nicht mehr

Plus Benedikt Kratzer ist seit 25 Jahren im Heizungsgeschäft. Er erlebt einen Rekord-Ansturm auf Alternativen zu Öl und Gas. Wärmepumpen kann er nicht immer empfehlen.

Normalerweise besteht die Arbeit von Energietechniker und Heizungsbauer Benedikt Kratzer zu etwa gleichen Teilen aus drei Bereichen: Der Unternehmer aus Gablingen im Landkreis plant und saniert Bäder, kümmert sich in Neubauten um Heizung und Lüftung und erneuert Heizungen.