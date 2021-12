Energiezukunft

Nur vier Windräder in vier Jahren: Wirtschaft fordert mehr Tempo in Schwaben

Plus Zwischen 2018 und heute kamen in Schwaben nur vier neue Windräder hinzu, der Ausbau der erneuerbaren Energien verliert an Tempo. Die Wirtschaft fordert rasches Handeln.

Von Michael Kerler

Der Autozulieferer Faurecia will schneller sein als die neue Bundesregierung. "Bis 2030 wollen wir komplett CO 2 -neutral werden", sagt Manager Frank Boerkey. In den eigenen Werken soll es noch flotter gehen. Hier soll das Ziel bis 2025 erreicht werden. "Das ist fast schon morgen", sagt er. Deutschland peilt die Klimaneutralität bis 2045 an. Das französische Unternehmen Faurecia beschäftigt weltweit rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt einen großen Standort in Augsburg, wo Abgasreinigungssysteme beispielsweise für Autos hergestellt werden.

