Die Akku-Checker aus dem Isar Valley

Twaice will Lithium-Ionen-Batterien besser machen. Wenn ein Teil der Zukunft der E-Mobilität gehört, wird diese junge Unternehmung großen Anteil daran haben.

Die Gegend hier ist egal. Früher waren Start-ups in Garagen, heute sind sie in leicht zu übersehenden Bürogebäuden. In diesem Fall im Norden von München. Isar Valley. Was geblieben ist: Wie so oft bei diesen im Unscheinbaren gelegenen Buden täuscht der erste Eindruck.

Denn Twaice, wie diese hier ansässige Unternehmung heißt, kann etwas, was immer begehrter wird. Ganz einfach gesagt, werden hier Batterien besser gemacht und entwickelt. Lithium-Ionen-Akkus für elektrische Autos, für Busse und Lastwagen, für Energieversorger. Die Kunden und Partner heißen Audi oder Mercedes-Benz. Dazu gehören aber auch Energieunternehmen oder Versicherer, die für Leistungsgarantien auf Batterien einstehen. Sie setzen auf die Software von Twaice – die „Battery Analytics Platform“. Erst im April hat Twaice in einer Finanzierungsrunde wieder 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Seit Mai vergangenen Jahres hat das Unternehmen den Umsatz nach eigenen Angaben um 250 Prozent gesteigert. Inzwischen sind über 120 Mitarbeitende dabei.

Wie Stephan Rohr und Michael Baumann Twaice an der TU München gründeten

Stephan Rohr ist einer der Entscheidenden. Er hat mit seinem damaligen Kommilitonen Michael Baumann Twaice im Juni 2018 gegründet. Der 35-Jährige sitzt in einem Besprechungszimmer, die Kollegen machen draußen im Hof auf Bierbänken gleich Mittag. Rohr erzählt, wie Twaice entstand. Wie so oft an der Technischen Universität München nutzten zwei Doktoranden ihre Forschungsarbeit als Grundlage für eine Ausgründung. Das Thema: „Second-Life-Nutzung und Lebenszeitmaximierung von Batterien“. 2014 war das. Acht Jahre später hat Twaice fast 30 Patente angemeldet. Wenn Rohr von Batterien spricht, klingt das ein bisschen wie ein Arzt, der nach seinen Patienten schaut. Es geht um deren „Gesundheitszustand und ihre Restlebenszeit“. Es ist kompliziert. Rohr sagt es so: „Eine Batterie zu bewerten ist nicht ganz trivial, da gibt es sehr viele verschiedene Methoden.“ Man braucht nicht nur die Software, sondern das „tiefe Batteriewissen“, das darin aufgeht. Wie ist eine Batterie aufgebaut? Wie detektiert man ihre Alterungseffekte? Rohr kann sehr ausführlich dazu sprechen. Eines allerdings weiß er nicht: Wie viele Batterietypen es gibt.

Das, sagt er, „ist endlos, denn es gibt so viele unterschiedliche Zellchemie-Varianten, so viele unterschiedliche Modellvarianten, Autos, Busse, Lastwagen, Scooter-Energiespeicher, es gibt so viele Industriebranchen, die jetzt Batterie-elektrifiziert werden.“ Dazu kommen die Heimspeicher der Photovoltaik-Anlagen, die in Kriegszeiten in Europa immer nachgefragter werden. Anders formuliert: Der Markt ist riesig. In Rohrs Worten: „Die nächsten zehn Jahre beschreiben den Superzyklus der Batterie. Uns geht es jetzt darum, einen guten Kundenstamm aufzubauen und mit ihnen zu wachsen. Wir wachsen, wenn wir unsere Kunden erfolgreich machen.“ Seine Prognose: 200 bis 300 Prozent Umsatzsteigerung Jahr für Jahr.

Konkurrenten sind Bosch oder Accure

Natürlich gibt es Mitbewerber am Markt. Andere Start-ups wie zum Beispiel Accure aus Aachen. Auch Bosch ist ein Konkurrent und analysiert Batterien. Theoretisch könnten auch die großen Autohersteller entscheiden, das Geschäft von Twaice zu betreiben. Aber Rohr ist überzeugt: „Dann brauchen die aber auch Leute, die das tun und können. Und hier sind wir eben als starker Partner positioniert. Fast alle großen Autohersteller gehören zu unseren Kunden.“ Außerdem ist man bei Twaice selbstbewusst, so wie sich das Start-up bisher entwickelt hat. Rohr sagt: „Wir haben aktuell 75 Million Dollar eingesammelt, und ein ähnlich starkes Team findet man in der ganzen Automobilindustrie in Sachen Batterieantrieb nicht.“ Es gebe viele Ingenieure, die sich um Batterie-Managementsysteme oder das Design kümmern, „aber es gibt nicht viele, die ein Tool bauen, um diese Analysen durchzuführen“.

Für sich haben diese Sätze eine Wucht, aber Rohr ist kein auftrumpfender Typ. Im Gegenteil. Er sitzt da in schwarzem Shirt und Jeans – und wie so oft bei Start-ups geht es locker zu. Auch Twaice hat eine ziemlich schicke Gemeinschaftsküche im ersten Stock. Und natürlich fehlt hier nicht die Tischtennisplatte, ohne die ehemalige Studentenbuden nicht existieren können. Rohr sagt, dass er rund 60 Stunden pro Woche arbeitet. Wenn das reicht? Twaice hat einen klaren Zehn-Jahres-Plan: „Wir wollen ein globaler Champion für Batterie-Analytics werden. In zehn Jahren wird fast jedes Auto elektrisch sein und im besten Fall haben wir dann die Batterien mitentwickelt und mit geprüft.“ Das Gute aus Twaice-Sicht: Batterien müssen öfter geprüft werden: „Wir können eine Batterie vermutlich dreimal kommerzialisieren.“ Auch mit dem TÜV Rheinland kooperiert man.

Die größte Herausforderung in Deutschland: Mehr Programmierer

Die Herausforderung besteht also weniger im Markt, der ohnehin wächst. Der Mangel, „das größte Defizit“, sagt Rohr, besteht in Deutschland nach wie vor bei Software. Gute Coder sind so begehrt wie teuer wie selten. Auch Twaice hat ein Recruiting Team. Gesucht sind Software-Spezialisten und „Leute, die wirklich Ahnung von Zell-Chemie haben“. Es herrscht Fachkräftemangel. Wie setzt man sich gegen die großen Firmen durch, die weltweit alle Software-Spezialisten brauchen? Rohr sagt: „Bei uns haben sie ganz andere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, als vielleicht bei einem großen Autohersteller. Bei uns ist jeder Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt.“ Zudem beschwört man auch bei Twaice den Start-up-Spirit: „Wir ziehen alle an einem Strang, wir bauen etwas Großes auf.“

Twaice analysiert mit seiner Software Batterien. Der Markt wächst. Foto: Twaice

München, der TU-Kosmos, das Isar Valley und seine global wachsende Reputation helfen jedenfalls. Twaice-Leute kommen aus Mexiko, Brasilien oder der Ukraine, „der Standort ist sehr attraktiv“, sagt Rohr. Wie groß Twaice in zehn Jahren sein will, wie viele Mitarbeitende es geben soll, sagt er aber nicht. Es gibt eine Zahl, aber viel wichtiger sei das nachhaltige Wachstum: „Wir haben eine Finanzierung, die für das längere Spiel reicht. Wenn Kunden mit uns zusammenarbeiten, dann können sie damit rechnen, dass es uns noch viele Jahre gibt.“ Twaice hat auch in Chicago ein Büro, einen Börsengang schließt Rohr nicht aus. Aber: Twaice sprintet nicht, Twaice ist auf einem Marathonlauf.

Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend

Für seine persönliche Ausdauer arbeitet Rohr in seiner Freizeit. Wenn er nicht für sein Unternehmen am Start ist, stehen Laufen, Wandern und Segeln auf der Agenda. Im Urlaub, behauptet er, nimmt er keinen Anruf an und liest keine Mail. Drei Wochen schafft er das. Es klingt glaubwürdig, denn sein Hauptargument zieht: „Es ist eine große Gefahr für ein Unternehmen, wenn die Gründer ausbrennen.“ Nicht, dass er sich für unersetzlich halte – wenn Twaice weiter gute Strukturen entwickele, sei er das vielleicht irgendwann. Aber was Rohr sagen will, ist klar: Beschleunigen kann nur, wer den Akku regelmäßig auflädt.

Twaice will – wie jedes Start-up – Geld verdienen. Zugleich sieht man sich aber auch als ein Unternehmen, dass helfen soll, den Klimawandel zu bekämpfen. Schlussfrage an einen Batterie-Experten: Wie weit hätte man jetzt schon sein können bei der E-Wende, wenn der politische Druck auf die Autobranche größer gewesen wäre? Rohr: „Man hätte in der Vergangenheit nicht so sehr beschleunigen können, vielleicht ein, zwei Jahre. Denn die Technologie muss da sein, die Kosten müssen stimmen. Wichtig ist jetzt, dass es klare politische Entscheidungen gibt, damit Unternehmen Investitionsentscheidungen fällen können.“ Man hätte, meint Rohr, in der Vergangenheit nicht so viel besser machen können. „Man kann aber in den nächsten zehn Jahren extrem viel falsch machen.“

Zur Serie: In unserer Reihe „Weg von Öl und Gas" stellen wir im Sommer Projekte und Unternehmen in der Region vor, die die Transformation der Energieversorgung anpacken. Hier: Teil 3.