Energie-Serie

06:45 Uhr

Zusammen unabhängig: In Hagau bleibt die Nahwärme im Dorf

Zündkerzenwechsel am Herzstück der Biogasanlage: Ludwig Fensterer (links) und Alfred Luderschmid am Blockheizkraftwerk, das aus Biogas Strom erzeugt. Und jede Menge Wärme.

Plus Unabhängig von Öl und Gas wollen gerade viele werden. Die Menschen im kleinen Hagau (Kreis Donau-Reis) sind es seit über einem Jahrzehnt. Mit Wärme, die eine Biogasanlage ohnehin produziert.

Von Marco Keitel

Alfred Luderschmid steht in einem kleinen Raum in der großen Scheune an seiner Biogasanlage und deutet auf eine silbern glänzende Röhre. Mit Biogas befeuert sie einen grün lackierten Motor. Der treibt einen Generator an, der Strom ins Netz speist und damit 1600 Haushalte versorgen kann. Ganz nebenbei entsteht dabei Abwärme, die den meisten der 77 Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes Hagau im Landkreis Donau-Ries das ermöglicht, was sich seit einigen Monaten viele in Deutschland wünschen: Unabhängigkeit von russischem Gas. Zumindest beim Heizen.

